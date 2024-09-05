رئيس الأركان المصري يتفقد معبر رفح: قادرون على الدفاع عن حدودنا في كافة الاتجاهات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية
الفريق أحمد خليفة يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة ، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بما فيها القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى .
وأكد رئيس الأركان المصري
قدرة رجال القوات المسلحة على الدفاع عن حدود الدولة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05092024000110011019ID1108640697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.