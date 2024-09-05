رئيس الأركان المصري يتفقد معبر رفح: قادرون على الدفاع عن حدودنا في كافة الاتجاهات

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

الفريق أحمد خليفة يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة ، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بما فيها القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى .



وأكد رئيس الأركان المصري

قدرة رجال القوات المسلحة على الدفاع عن حدود الدولة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



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