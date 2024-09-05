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رئيس الأركان المصري يتفقد معبر رفح: قادرون على الدفاع عن حدودنا في كافة الاتجاهات

9/5/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية
الفريق أحمد خليفة يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة ، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بما فيها القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى .


وأكد رئيس الأركان المصري
قدرة رجال القوات المسلحة على الدفاع عن حدود الدولة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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