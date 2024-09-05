صدمة لـ «وول ستريت».. الاقتصاد الأمريكي يضيف 99 ألف وظيفة فقط في أغسطس

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، ما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل، الأكثر شمولاً، والمرتقب على نطاق واسع الجمعة.





إعانة البطالة

من جهة أخرى، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فيما لا تزال حالات التسريح من العمل منخفضة نسبياً، على الرغم من المؤشرات الأخرى على تباطؤ سوق العمل بالولايات المتحدة.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانات البطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 227000 طلب، الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.

هذا العدد أقل من 230000 طلب جديد، كان المحللون يتوقعونها.

انخفض متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يوازن بعض التقلبات من أسبوع إلى آخر، بمقدار 1750 إلى 230000 طلب.

تظل طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تعتبر بمثابة مؤشر على التسريح من العمل، منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية.

انخفض العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة بمقدار 22000، إلى 1.84 مليون، في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

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