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المرشحون لجائزة مدرب الشهر بالبريميرليغ.. هل يخطف سلوت الجائزة من جوارديولا؟

9/5/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس.

وجاءت القائمة مليئة بالأسماء الكبيرة التي تألقت مع فرقها في الجولات الأولى من الموسم الجديد.

آرني سلوت يقود ليفربول إلى الصدارة

أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في القائمة هو الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول.

سلوت قاد ليفربول لتحقيق نتائج ممتازة منذ بداية الموسم، حيث نجح الفريق في حصد العلامة الكاملة والوصول إلى صدارة الترتيب بالتساوي مع مانشستر سيتي.

تألق ليفربول في الأداء والهجوم تحت قيادة سلوت جعله مرشحًا قويًا للفوز بجائزة مدرب الشهر.

بيب غوارديولا في سباق المنافسة

بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ليس غريبًا على هذه الترشيحات، وبعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة مع فريقه، يسعى المدرب الإسباني لإضافة جائزة جديدة إلى سجله المليء بالألقاب.

قيادة سيتي لتحقيق الانتصارات المتتالية جعلته واحدًا من أقوى المرشحين لجائزة مدرب الشهر.

ميكيل أرتيتا وفابيان هارزلر يدخلان السباق

إلى جانب سلوت وغوارديولا، يظهر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، والألماني فابيان هارزلر، المدير الفني لبرايتون، في القائمة.

ورغم أن أرسنال وبرايتون لم يتمكنا من تحقيق العلامة الكاملة، إلا أن أداء الفريقين القوي جعل المدربين يحظيان بالترشيح لهذه الجائزة المرموقة.

إنجازات المدربين في شهر أغسطس

حقق كل من ليفربول ومانشستر سيتي بداية قوية بتحقيق الانتصارات في جميع مبارياتهم خلال شهر أغسطس، بينما نجح أرتيتا وهارزلر في تحقيق فوزين وتعادل واحد.

ومع تقدم الموسم، سيظل السباق على جائزة مدرب الشهر مشوقًا، في ظل المنافسة المحتدمة بين هؤلاء المدربين الكبار.

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