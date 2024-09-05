اتفاقية تاريخية لإنشاء مختبر ذكاء اصطناعي في جامعة دبي الطبية

بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء دبي الطبية، وقَّعت الجامعة اتفاقية شراكة تاريخية مع شركةOpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، لإنشاء مختبر ذكاء اصطناعي داخل الجامعة ودمج ChatGPT EDU بشكل كامل في كافة جوانب العملية التعليمية.

وتعد هذه المبادرة إحدى الخمس اتفاقيات الأولى حول العالم، لتجعل جامعة دبي الطبية الأولى في الشرق الأوسط التي تتبنى هذه التقنية المبتكرة، مما يفتح آفاقاً واسعة وطرائق متعددة الأطياف في تعزيز التميز في المسيرة الأكاديمية.

وستعمل هذه الشراكة، على ترسّيخ ريادة الجامعة كأول مؤسسة تعليم عالي في المنطقة تتعاون مع OpenAI لإنشاء نسخة مخصصة من تطبيقات ومختبرات معززة بالذكاء الاصطناعي من أجل التعليم والبحث العلمي، حيث تتميز بقدرة فائقة على تحليل البيانات الطبية وهي مملوكة بالكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت مراسم التوقيع عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان "رئيس مجلس أمناء جامعة"، والدكتور محمد مراد عبد الله، عضو مجلس الأمناء، والبروفيسور يوسف الطيب، عميد كلية الطب، والبروفيسور باسل عمارنة، عميد كلية التمريض.

وأكد معاليه على أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل مرحلة جديدة في مسيرة جامعة دبي الطبية نحو التميز، مشيراً إلى أن تبني هذه التقنية يعكس التزام الجامعة الدائم بتقديم تعليم يواكب العصر، حيث ستعمل خاصية ChatGPT EDU والمختبرات الذكية على إعادة تعريف دور التعليم في بناء أجيال المستقبل وأفضل الطرائق التي يجب اتباعها".

وأضاف معاليه: بالنسبة لتهيئة الطلبة والكادر الأكاديمي: "تلتزم مؤسساتنا التعليمية بتمهيد الطريق للاستخدام الآمن لـ ChatGPT EDUفي جميع مكونات العملية التعليمية. حيث سنعمل على ضمان جاهزية الهيئة التدريسية والطلاب، بالشكل الأمثل، من أجل الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها، إضافة إلى مراجعة السياسات التعليمية في المؤسسة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل". كما ركز معاليه وحث على ضرورة مواكبة ما تطرحه التكنولوجيا من تقنيات على الدوام، لتبنَي الجديد وعدم الاعتماد على هذه التقنية وحدها".

أهمية الاتفاقية على مستوى الدولة والمنطقة

تعتبر هذه الاتفاقية نقطة تحول محورية، في مسيرة التعليم، ليس على مستوى الجامعة وإنما على مستوى دولة الإمارات بأكملها، في ظل التوجه العالمي والمحلي لتبني الذكاء الاصطناعي في كافة جوانب الحياة، كما أنها تعد خطوة لتعزيز مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في تطبيق المخرجات الذكية الحديثة والأدوات ذات الطابع المستقبلي في العملية التعليمية، ومن المتوقع أن تصبح جامعة دبي الطبية مركزاً إقليمياً في مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل تطبيق ChatGPT EDU في الجامعة

وستعمل الجامعة بموجب هذه الشراكة، على دمج ChatGPT EDU في كافة تفاصيل الحياة الجامعية، من المناهج، إلى الأبحاث وطرائق التدريب. ستتاح الفرصة للطلبة والطاقم الأكاديمي للوصول الميّسر لأدوات التعليم المتقدمة مما يساعد على تحقيق أفضل وأدق النتائج العلمية.

تأثير التطبيق

ويعمل تطبيق هذه المخرجات الحديثة، على إعادة صياغة طريقة التعليم في الجامعة، والتركيز على تفعيل التفكير التحليلي والإبداعي لدى الطلبة والطاقم التدريسي، بالإضافة إلى توفير تجربة تعليمية مكتملة النواحي تنعكس إيجابياً على جودة التعليم ومخرجاته.

نبذة عن كلية دبي الطبية للبنات

تأسست كلية دبي الطبية للبنات عام 1986 كأول كلية خاصة تمنح شهادة الطب والجراحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول كلية طبية مخصصة للبنات في الإمارات والخليج العربي. تسعى الكلية منذ نشأتها إلى تقديم تعليم طبي متميز يمزج بين التفوق الأكاديمي والقيم الإنسانية، مما يجعلها رائدة في تخريج طبيبات يساهمن في تطوير قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً.

وفي إطار تعزيز مكانة التعليم الطبي والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ووفقاً للمرسوم الصادر، تم إنشاء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية. حيث تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات خيرية وإنسانية وتعليمية وثقافية داخل الدولة وخارجها، بما في ذلك دعم التعليم الطبي من خلال الكليات والمؤسسات الصحية التابعة لها، مثل كلية دبي الطبية للبنات. تعمل المؤسسة على رعاية الطلبة ودعمهم مالياً وأكاديمياً، بما يسهم في تطوير الكفاءات الطبية وتوسيع نطاق المعرفة العلمية.

تستمر الكلية في دعم رؤية الإمارات 2031، و2071 تحت إشراف ورعاية مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، بقيادة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، حيث تركز على الابتكار الأكاديمي والتميز ضمن بيئة تعليمية متكاملة تساهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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