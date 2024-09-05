بوتين يعلن دعمه لهاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأوضح بوتين، اليوم، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن «أوصى ناخبيه بدعم هاريس؛ لذا سندعمها أيضاً»، مشيراً إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد فرض العديد من «القيود والعقوبات» على روسيا.

جاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى اثنين من المسؤولين في وسائل الإعلام الروسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.

وقال بوتين، هذا العام، قبل انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، إنه يفضله على ترامب؛ لأن بايدن سياسي من «الطراز القديم» أكثر قابلية لتوقع خطواته.

أضاف: «إنها تضحك بطريقة معبرة ومُعدية توحي بأن كل شيء على ما يرام بالنسبة إليها»، لافتاً إلى أن هذا ربما يعني أنها ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن موسكو ترغب في فوز ترامب؛ لأنه أقل التزاماً بدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

لكن بوتين قال إن ترامب، عندما كان رئيساً، فرض عقوبات على روسيا أكثر من أي رئيس قبله في البيت الأبيض.