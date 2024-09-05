أسعار النفط تتصاعد عقب انخفاض مدفوع بتوقعات تأجيل زيادة الإنتاج من قبل أوبك+

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الأربعاء الموافق 5 أيلول بعد فترة من الانخفاضات، مدعومة بتقارير تشير إلى أن أوبك+ تفكر في تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لشهر أكتوبر، وبحلول الساعة 11:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 45 سنتًا، أي بنسبة 0.6 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 74.20 دولارًا، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 55 سنتًا، أي بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 70.89 دولارًا للبرميل، وجاء هذا التعافي بعد أن انخفضت الأسعار بمقدار دولار واحد في وقت سابق من اليوم، ثم تعافت لاستعادة بعض من الخسائر التي سجلتها يوم الثلاثاء والتي تجاوزت أربعة في المئة، وكان الانخفاض الأولي في السوق مدفوعًا ببيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلص الطلب على النفط، مما أدى إلى تراجع أوسع في الأسواق العالمية.
كما يتفائل التجار بحذر بشأن إمكانية حل النزاع في ليبيا، الذي عطل صادرات النفط من البلاد وقد يعيد قريبًا إمدادات خام إضافية إلى السوق، وهذا التطور يمثل تحديًا لمجموعة أوبك+، التي كانت قد أظهرت استعدادًا للمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المخطط لها في أكتوبر، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن المجموعة تعيد النظر في هذه الخطوة بسبب تقلبات السوق المتزايدة، مدفوعةً بالموقف غير المؤكد في ليبيا وتوقعات الطلب الضعيفة، ووفقًا لمصدر، فإن أوبك+ تزداد قلقًا بشأن هذه الظروف السوقية غير القابلة للتنبؤ، بما في ذلك استمرار إغلاق المنشآت النفطية الليبية وآفاق الطلب العالمي القاتمة على النفط.
ولقد زادت البيانات الاقتصادية الأخيرة من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الأسواق الرئيسية، وفي الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس، بينما تباطأ أيضًا نمو أسعار المنازل الجديدة خلال نفس الفترة، وفي الولايات المتحدة، زادت التوقعات بانخفاض الاستهلاك من حدة مشاعر السوق، وتأخر إصدار بيانات المخزونات الأسبوعية الأمريكية بسبب عطلة عيد العمال، مما أضاف طبقة أخرى من الغموض إلى السوق، وقد لاحظ المحللون في "سيتي جروب" في تقرير حديث أنه ما لم تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج الحالية إلى أجل غير مسمى، قد يفقد السوق الثقة في قدرة المجموعة على الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل.
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