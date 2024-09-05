انخفاض نيكاي الياباني مع ارتفاع الين وتراجع أسهم الرقائق

انخفض المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات متقلبة الخميس متأثراً بقوة الين وخسائر أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية للوقوف على مدى قوة أكبر في العالم.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض واحد بالمئة إلى 36657.09 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس وثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2620.76 نقطة.

ولامس الين أعلى مستوى له في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع 1.8 بالمئة منذ يوم الاثنين.

وتتأثر أسهم شركات التصدير سلباً بقوة العملة المحلية بسبب تراجع قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية عند تحويلها إلى الين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائرها مقتفية أثر شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأربعاء.

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