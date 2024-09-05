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الاحتلال يحاصر منزلا في قرية الهاشمية غرب جنين

9/5/2024 5:15:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في قرية الهاشمية، غرب جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي نصر جرار للوكالة الرسمية، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، تسللت إلى مدخل القرية الغربي، وحاصرت منزل المواطن عبد الكريم البيطاوي، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية وتحاصر المنزل، كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل المجاورة لمنزل عائلة البيطاوي.

وأشار إلى أن أصوات إطلاق نار وانفجارات سُمعت في الموقع، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للقرية حيث المنزل المحاصر، ومنعت الدخول والخروج منه.

وتحاصر قوات الاحتلال في هذه الأثناء، ثلاثة منازل، أحدها في شارع نابلس بمدينة جنين، وآخر في حي المراح من المدينة، وثالث في بلدة اليامون غرب جنين.

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