الاحتلال يحاصر منزلا في قرية الهاشمية غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في قرية الهاشمية، غرب جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي نصر جرار للوكالة الرسمية، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، تسللت إلى مدخل القرية الغربي، وحاصرت منزل المواطن عبد الكريم البيطاوي، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية وتحاصر المنزل، كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل المجاورة لمنزل عائلة البيطاوي.
وأشار إلى أن أصوات إطلاق نار وانفجارات سُمعت في الموقع، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي للقرية حيث المنزل المحاصر، ومنعت الدخول والخروج منه.
وتحاصر قوات الاحتلال في هذه الأثناء، ثلاثة منازل، أحدها في شارع نابلس بمدينة جنين، وآخر في حي المراح من المدينة، وثالث في بلدة اليامون غرب جنين.
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