محمد بن راشد: «براكة» إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع براكة للطاقة النووية إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أكملت اليوم بحمدالله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها».

وأضاف سموه: «براكة للطاقة النووية ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة».

وتابع سموه: «براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة، براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات».

ولفت سموه إلى أن «براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، حفظه الله»، مؤكداً أنه «إنجاز إماراتي، وفخر عربي، وإضافة عالمية لحماية الكوكب».