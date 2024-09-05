سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 24ر3 دولار ليبلغ 64ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24ر3 دولار ليبلغ 64ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 88ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 05ر1 دولار لتبلغ 70ر72 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار لتبلغ 20ر69 دولار.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس أن فرص العمل المتاحة (الوظائف الجديدة) تراجعت في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة فيما ارتفعت تسريحات العمال في مؤشر جديد على متاعب سوق العمل.
وذكرت الوزارة في إحصاءات العمل أن "الوظائف المتاحة (إعلانات التوظيف) انخفضت إلى 67ر7 مليون وظيفة على أساس شهري أي بانخفاض قدره 237 ألفا عن الرقم المسجل في شهر يونيو السابق وهو أدنى مستوى منذ يناير2021".
كما ارتفعت حالات تسريح العمال لتصل إلى 76ر1 مليون أي بزيادة قدرها 202 ألف حالة تسريح في يوليو مقارنة بيونيو.
وأظهرت بيانات صادرة في الصين وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم يوم الاثنين الماضي أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام. (النهاية)
خ م / ت م
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