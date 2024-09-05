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حضور الشركات الكويتية في السوق السعودي .. إضافة جديدة لسجلها الاستثماري الرائد

9/5/2024 5:14:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز اسميران
جدة - 5 - 9 (كونا) -- يشهد السوق السعودي في الأعوام الأخيرة حضورا لافتا لعدد كبير من الشركات الكويتية عبر استثمارات في مختلف القطاعات بشكل يساهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه بقدر مساهمته في تعزيز ازدهار القطاع الخاص الكويتي ويعد إضافة إلى سجلها الاستثماري الرائد في المجالين الاقتصادي والتجاري.
ولا ينحصر نجاح الشركات الكويتية المستثمرة داخل السوق السعودي في قطاع محدد فقد شملت بصمات نجاحها قطاعات عدة كالإنشاءات والتشييد والنقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى قطاعات الأغذية والتكنولوجيا وتجارة التجزئة.
وبالنظر إلى السياسات الاستثمارية المتميزة في المملكة وما اتخذته من خطوات متسارعة في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار نجد أن لها آثارا إيجابية في خلق بيئة اقتصادية فاعلة وجذب رؤوس الأموال الكويتية.
ويؤكد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصادر في يونيو الماضي حول فتح مكتب تمثيلي بالمملكة في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ما تشهده السعودية من تطور اقتصادي كبير أدى إلى خلق بيئة وفرص استثمارية جاذبة يسعى مختلف المستثمرين لاقتناصها.
وبهذا الصدد رأى عدد من المستثمرين الكويتيين أن وجود الرؤية الواضحة والتسهيلات المقدمة للمبادرين ولأصحاب رؤوس الاموال عمل على استقطاب استثماراتهم إلى السوق السعودي مشيرين في الوقت نفسه إلى حجم السوق المناسب والبيئة الاستثمارية الملائمة.
فمن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة (أبيات) الكويتية محمد أبل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن السوق السعودي أصبح جاذبا للمستثمرين ‏من كل مكان وخاصة الكويتيين نظرا للقرب الجغرافي والعلاقات الوطيدة بين الشعبين والتشابه الكبير في تفضيلات المستهلك السعودي والكويتي الأمر الذي جعل المستثمرين ينظرون للسوق "كفرصة جيدة للاستثمار".
وأضاف أبل أن الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر خليجيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي عززته رؤية (المملكة 2030) التي ظهر كثير من آثارها الإيجابية على نمو الاقتصاد من ناحية البيئة التشريعية المناسبة وتيسير إجراءات الأعمال والحوافز المقدمة للمستثمرين عن طريق صناديق الإقراض التنموية مثل الصندوق الصناعي والعقاري والزراعي والسياحي.
وأشار إلى الرغبة المستمرة لدى المستثمرين الكويتيين سواء كانت الشركات الكبيرة والصناديق أو المستثمرين الأفراد في مختلف المجالات بالدخول إلى السوق السعودي واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية أو التجارية والخدمات.
وذكر أن الجميع يتابع ما تقوم به المملكة من تحسين البيئة الاستثمارية ووضع تشريعات واضحة وتسهيل الأنظمة التجارية والإجراءات الحكومية والتنافسية العالية التي تتمتع بها أنظمة المصارف والبنوك لجذب المستثمرين من الخارج فضلا عن قيام جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بتسهيل العقبات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
وبين أهمية الاستضافة المرتقبة للفعاليات العالمية في المملكة مثل (إكسبو الرياض 2030) و(كأس العالم 2034) إلى جانب استضافتها حاليا المعارض والمؤتمرات الدولية "ما يجعل الاقتصاد السعودي في حالة نشاط مستمر بجميع المجالات تنعكس على توفير الفرص الاقتصادية الكثيرة في السوق".
وحول عمل شركة (أبيات) في السوق السعودي قال أبل إن لدى الشركة "خبرة جيدة" في السعودية منذ دخولها عام 2012 باستثمارات تتجاوز 50 مليون دينار (ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي) لافتا إلى خطة توسعية تعتزم الشركة القيام بها وضخ استثمارات جديدة في مدن سعودية عدة بمجالات مختلفة منها التجزئة والخدمات اللوجستية والصناعة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة (عصير الضاحية) الكويتية عبدالله المفرج في تصريح مماثل ل(كونا) إن السعودية وضعت منذ عام 2015 رؤية واضحة وجادة وشاملة في كل القطاعات بالدولة موضحا أن الشركات الكويتية وبعد مضي أعوام قليلة من تلك الرؤية "استشعرت النمو والنهضة التي تعيش فيها المملكة واهتمامهم بالمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال تسهيل الاستثمار بها".
وأضاف المفرج أنه في عام 2017 قرر مجلس إدارة شركة (عصير الضاحية) الدخول إلى السوق السعودي بعد زيارات ميدانية لمدينة الرياض لقياس حجم سوق المطاعم والأغذية بشكل عام "حينها تبين أن السوق في وقتها كان يفتقد التنوع رغم وجود قوة شرائية كبيرة ما سهل قرار الاستثمار دون تردد".
وأشار إلى ما شهدته المملكة منذ عام 2018 من استثمارات كبيرة من الشركات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة في كل القطاعات لافتا إلى تراجع معدل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة الكويتية إلى السوق السعودي في العامين الأخيرين بسبب ارتفاع حدة المنافسة وزيادة أعداد رواد الأعمال السعوديين في هذا المجال.
وحول مستقبل الاستثمار فس السعودية قال إنه "بناء على لغة الأرقام التي تقيس حجم السوق السعودي فإنه مقبل على مستقبل جيد للاستثمار بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي توقع نموا لاقتصاد المملكة يتجاوز 5ر5 في المئة وهو رقم إيجابي".
وأشاد المفرج بما تقوم به السعودية في الأعوام الأخيرة من توفير الخدمات للمبادرين وتسهيل إجراءاتهم في ظل بيئة حكومية إلكترونية "وهو ما دفع أيضا رؤوس الأموال السعودية المحلية للاستثمار بأرقام كبيرة إلى جانب رأس المال الأجنبي.
من جانبه قال المدير العام لشركة (غالية) الكويتية عبدالرزاق المطوع ل(كونا) إن السعودية من الأسواق الواعدة والجاذبة ليس على مستوى دول الخليج فحسب بل على المستوى العالمي أيضا مشيرا إلى أن دول الخليج وبينها المملكة "تعيش فترة رواج اقتصادي كبير في ظل اهتمام الحكومات الخليجية نحو تعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل".
وعزا المطوع ذلك إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية في الأعوام الأخيرة من إصلاحات واسعة وتطوير للتشريعات والبنية التحتية نقلت المملكة إلى مصاف الدول الكبرى في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن المستثمر الكويتي ليس غريبا عن السوق السعودي "فالاستثمارات الكويتية موجودة في المملكة منذ أعوام وهي انعكاس لطبيعة العلاقة بين البلدين على مستوى الحكومات والشعبين كما أن الشراكة المستمرة بين القطاعين الخاص آخذة في الازدهار بالأعوام الأخيرة".
وذكر أنه بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها المملكة خلال منتدى (استثمر في السعودية) الذي أقيم بالكويت العام الماضي فإن قيمة الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغت 35 مليار ريال سعودي (نحو 3ر9 مليار دولار أمريكي) في مختلف القطاعات.
ورأى أن مشروع سكك الحديد الذي يربط الكويت والمملكة يعد من أهم المشاريع في قطاع النقل الخليجي وهو مشروع ضخم لربط دول الخليج بمنظومة نقل متطورة من شأنها أن تخدم جميع القطاعات والأسواق وتخفض من تكاليف النقل بما سينعكس إيجابا على أسعار السلع كما ستعزز من السياحة الخليجية الداخلية والتي هي من أهم الاستثمارات التي يجب على دول الخليج العمل على تنميتها.
وعن القطاعات الكويتية التي من الممكن أن تستفيد من نهضة السوق السعودي قال المطوع إن القطاع المصرفي الكويتي ينظر إلى السوق السعودي "كسوق واعد" لعمليات التمويل في ظل المشاريع الإنشائية الضخمة التي تتبناها المملكة وعلى رأسها مشروع (نيوم) الذي يمثل جزءا رئيسا من رؤية (المملكة 2030).
وبين سعي قطاع الانشاءات والمقاولات الكويتي إلى أن يكون له حضور في المشاريع السعودية التوسعية مشيرا الى ريادة الشركات الكويتية في قطاعي التجزئة والخدمات اللوجستية وأهميتهما في خدمة الشركات بكل مستوياتها. (النهاية)

ف ن / م ج ب




MENAFN05092024000071011013ID1108639218

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