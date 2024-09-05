(التربية): توفير جميع متطلبات المدارس استعدادا للعام الجديد (2024 - 2025)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- أكدت وزارة التربية
اليوم الخميس حرصها على توفير جميع المتطلبات اللازمة للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد (2024 - 2025) بكل المناطق التعليمية في البلاد.
وبينت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) ان ضمن استعداداتها استبدال 26993 وحدة تكييف موزعة على جميع المناطق التعليمية.
وقالت انه تم تجهيز 1686 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس بهدف تخفيف الازدحام المروري موضحة أن هناك 19 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد أن جهزها القطاع بكل مستلزماتها لتكون لاستقبال أبنائنا الطلبة.
وأضافت أن ما يقارب من 6 ملايين كتاب مدرسي تمت طباعتها ومتابعتها بجميع مراحلها عن طريق قطاع المنشآت والتخطيط ليتم توزيعها على الطلبة مع بداية الدوام.
وذكرت أنه تم تركيب 5125 شاشة تعليمية تفاعلية في جميع المدارس بالمناطق التعليمية لمواكبة التطور التعليمي واستخدام التقنيات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحث العلمي في البلاد. (النهاية)
م ع ر / ح ع
MENAFN05092024000071011013ID1108639217
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