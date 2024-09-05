أبو السعود: الناقل الوطني ثالث أكبر مشروع تحلية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكد وزير المياه
والري رائد أبو السعود، اليوم الخميس، أن مشروع الناقل الوطني سيمثل "ثالث أكبر
مشروع تحلية في منطقة الشرق الأوسط".
جاء ذلك خلال
ندوة عقدتها جمعية "ادامة" للطاقة والمياه والبيئة، بعنوان "الناقل
الوطني: تعزيز الامن المائي".
وكشف ابو السعود عن تمكن وزارة المياه والري من توفير واستعادة ما يتراوح بين 30 و40 مليون متر مكعب من المياه المعتدى عليها او (السرقات) في مختلف مناطق المملكة، من خلال ضبط المخالفات وذلك في غضون الشهور الاربعة الاخيرة.
وأعلن رئيس
الوزراء د. بشر الخصاونة، الشهر الماضي، عن مباشرة لجنة الشِّراء الخاصة، باستكمال
إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذاً لهذا المشروع
الحيوي والمهمّ.
وكانت وزارة
المياه والري أعلنت مطلع كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي ، عن استلام عرض واحد
من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من
العقبة إلى محافظات المملكة كافة، مبينة حينها، أنها ستدرس العرض من الناحيتين
الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.
ويتكون مشروع
الناقل الوطني بعناصره الرئيسية، من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة،
ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه
الشرب بواقع 300 مليون م3، ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر،
وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
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