أبو السعود: الناقل الوطني ثالث أكبر مشروع تحلية في الشرق الأوسط

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أكد المياه والري رائد أبو السعود، اليوم الخميس، أن مشروع الناقل الوطني سيمثل "ثالث أكبر مشروع تحلية في منطقة الشرق الأوسط".



جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية "ادامة" للطاقة والمياه والبيئة، بعنوان "الناقل الوطني: تعزيز الامن المائي".

وكشف ابو السعود عن تمكن وزارة المياه والري من توفير واستعادة ما يتراوح بين 30 و40 مليون متر مكعب من المياه المعتدى عليها او (السرقات) في مختلف مناطق المملكة، من خلال ضبط المخالفات وذلك في غضون الشهور الاربعة الاخيرة.



وأعلن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، الشهر الماضي، عن مباشرة لجنة الشِّراء الخاصة، باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذاً لهذا المشروع الحيوي والمهمّ.



وكانت وزارة المياه والري أعلنت مطلع كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي ، عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة، مبينة حينها، أنها ستدرس العرض من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.



ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية، من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون م3، ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.