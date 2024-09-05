الصحة العالمية: نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، وتمكين حوالي 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.
ووصف الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تفشّى المرض في القطاع بالمدمر، حيث اضطر غالبية السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وفي منتصف آب الماضي، تم رصد أول إصابة بشلل الأطفال لدى رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، وهي أول حالة تظهر في القطاع منذ ربع قرن، ومنذ عام 2014، صنفت منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال كحالة طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير تطلقه الهيئة الصحية الأممية.
وبحسب المنظمة، تهدف حملة التحصين إلى تلقيح أكثر من 640 ألف طفل في القطاع المحاصر، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهراً.
وتعليقاً على انتهاء هذه المرحلة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "أكس" ، "نحن ممتنون لالتزام جميع الأسر، والمهنيين الصحيين، والقائمين بالتطعيم، الذين جعلوا هذه المرحلة من الحملة ناجحة على الرغم من الظروف الصعبة في القطاع المحاصر."
وأضاف، "نطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، ونواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار."
وشارك في حملة التلقيح أكثر من 500 فريق، ضمت نحو 2200 من المهنيين الصحيين والاختصاصيين الاجتماعيين. حيث تلقى الأطفال هذه اللقاحات في 143 موقعاً.
وعلى الرغم من انتهاء الحملة الواسعة النطاق في وسط القطاع، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ عملية التطعيم ستستمر في 4 مرافق صحية خلال الأيام القليلة المقبلة "لضمان عدم نسيان أي طفل في المنطقة."
ومن المقرر أن تطلق المنظمة اليوم الخميس، حملة تطعيم جنوب القطاع، حيث تأمل بتطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. بترا
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