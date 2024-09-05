Thursday, 05 September 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

9/5/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، وتمكين حوالي 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.
ووصف الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تفشّى المرض في القطاع بالمدمر، حيث اضطر غالبية السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وفي منتصف آب الماضي، تم رصد أول إصابة بشلل الأطفال لدى رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، وهي أول حالة تظهر في القطاع منذ ربع قرن، ومنذ عام 2014، صنفت منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال كحالة طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير تطلقه الهيئة الصحية الأممية.
وبحسب المنظمة، تهدف حملة التحصين إلى تلقيح أكثر من 640 ألف طفل في القطاع المحاصر، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهراً.
وتعليقاً على انتهاء هذه المرحلة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "أكس" ، "نحن ممتنون لالتزام جميع الأسر، والمهنيين الصحيين، والقائمين بالتطعيم، الذين جعلوا هذه المرحلة من الحملة ناجحة على الرغم من الظروف الصعبة في القطاع المحاصر."
وأضاف، "نطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، ونواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار."
وشارك في حملة التلقيح أكثر من 500 فريق، ضمت نحو 2200 من المهنيين الصحيين والاختصاصيين الاجتماعيين. حيث تلقى الأطفال هذه اللقاحات في 143 موقعاً.
وعلى الرغم من انتهاء الحملة الواسعة النطاق في وسط القطاع، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ عملية التطعيم ستستمر في 4 مرافق صحية خلال الأيام القليلة المقبلة "لضمان عدم نسيان أي طفل في المنطقة."
ومن المقرر أن تطلق المنظمة اليوم الخميس، حملة تطعيم جنوب القطاع، حيث تأمل بتطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. بترا

MENAFN05092024000072011014ID1108639175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث