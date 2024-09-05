ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تقديرات معهد البترول بشأن مخزونات النفط الأمريكية، والتي أشارت إلى قوة الطلب على الذهب الأسود في أكبر اقتصادات العالم، فضلاً عن أنباء متداولة حول تأجيل“أوبك+” خطة زيادة الإنتاج المقرر تطبيقها مطلع الشهر القادم.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.34% أو ما يعادل 25 سنتاً إلى 72.95 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:25 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.38% أو 26 سنتاً إلى 69.46 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي في تقرير صدر أمس، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، مع تراجع مخزونات البنزين والمقطرات 300 ألف برميل و400 ألف برميل على الترتيب خلال نفس الفترة.

وإن صحت هذه التقديرات، فهذا يعني استمرار قوة الطلب الأمريكي على النفط في الوقت الراهن، ويترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة.

وعلى صعيد آخر، قال مصرف“سيتي جروب” في تقرير يوم أمس، إن متوسط سعر النفط قد يهبط إلى 60 دولاراً للبرميل في 2025 إذا لم يُخفض تحالف“أوبك+” إنتاجه عن المستويات الحالية، وذلك إثر تراجع الطلب وزيادة إمدادات الدول الأخرى خارج التحالف.

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