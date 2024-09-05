ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تقديرات معهد البترول بشأن مخزونات النفط الأمريكية، والتي أشارت إلى قوة الطلب على الذهب الأسود في أكبر اقتصادات العالم، فضلاً عن أنباء متداولة حول تأجيل“أوبك+” خطة زيادة الإنتاج المقرر تطبيقها مطلع الشهر القادم.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.34% أو ما يعادل 25 سنتاً إلى 72.95 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:25 صباحاً بتوقيت القاهرة.
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.38% أو 26 سنتاً إلى 69.46 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأمريكي في تقرير صدر أمس، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، مع تراجع مخزونات البنزين والمقطرات 300 ألف برميل و400 ألف برميل على الترتيب خلال نفس الفترة.
وإن صحت هذه التقديرات، فهذا يعني استمرار قوة الطلب الأمريكي على النفط في الوقت الراهن، ويترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة.
وعلى صعيد آخر، قال مصرف“سيتي جروب” في تقرير يوم أمس، إن متوسط سعر النفط قد يهبط إلى 60 دولاراً للبرميل في 2025 إذا لم يُخفض تحالف“أوبك+” إنتاجه عن المستويات الحالية، وذلك إثر تراجع الطلب وزيادة إمدادات الدول الأخرى خارج التحالف.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639085
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