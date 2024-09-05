الإصلاح الزراعي تحقق إيرادات تتجاوز مليار جنيه خلال 2023-2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن إجمالي إيرادات الهيئة خلال العام المالي 2023-2024، بلغت نحو 1.218 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه للهيئة، و159 مليون جنيه للصندوق.

وترأس علاء فاروق الزراعة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع لها، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.

موضوعاتاستقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو “الاستثمار” تبحث تعزيز التعاون مع“الغرف التجارية” لتحسين مناخ الأعمال 2 مليار دولار حجم استثمارات“تشاينا إنرجي” في مصر

واستعرض الفولي، ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات، لافتا إلى إنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.

وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقد، وهناك 400 عقد آخرين، جاري إنهاء إجراءات اعتمادها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 189 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلب بقيمة إجمالية نحو 148 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ نحو 67.3 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو 190.7 مليون جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16.7 مليون جنيه لصندوق الأراضي.