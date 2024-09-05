الإصلاح الزراعي تحقق إيرادات تتجاوز مليار جنيه خلال 2023-2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن إجمالي إيرادات الهيئة خلال العام المالي 2023-2024، بلغت نحو 1.218 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه للهيئة، و159 مليون جنيه للصندوق.
وترأس علاء فاروق وزير الزراعة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع لها، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
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واستعرض الفولي، ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات، لافتا إلى إنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقد، وهناك 400 عقد آخرين، جاري إنهاء إجراءات اعتمادها.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 189 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلب بقيمة إجمالية نحو 148 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ نحو 67.3 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو 190.7 مليون جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16.7 مليون جنيه لصندوق الأراضي.
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