الاستثمار تبحث تعزيز التعاون مع الغرف التجارية لتحسين مناخ الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين مناخ أداء الأعمال وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين؛ مما يعزز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
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وقال الخطيب، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، بالتزامن مع تطوير منظومة الترويج للاستثمار وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في القطاعات ذات الميزة النسبية العالية.
ومن جانبه، استعرض أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، النتائج الأساسية للاستقصاء الذي تم لاستطلاع آراء القطاع الخاص، المصري والأجنبي حول أولويات الإصلاحات الواجبة، والذي تم تحليل مخرجاته من خلال نخبة من كبار الاقتصاديين والوزراء السابقين وقيادات منظمات الأعمال.
كما استعرض دور الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من خلال رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، و16 غرفة مصرية أجنبية مشتركة، وعشر غرف أفريقية أجنبية مشتركة، ونيابة رئاسة الغرفة الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، وعضوية مجلس إدارة 18 غرفة عربية مشتركة، إلى جانب أكثر من 140 اتحاد غرف نظير، وكلها أذرع قوية للترويج لمصر.
وبدوره، أضاف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات الدولية بالخارج وفي مصر، بحضور رؤساء الدول والوزراء والآلاف من قيادات المال والأعمال، حيث يتم التشبيك بين المستثمرين والمستوردين الأجانب ونظرائهم المصريين.
واستعرض ((عز)) عدد من الفعاليات القادمة، ومنها القمة الصينية الأفريقية للأعمال في بكين، والمعرض الأورومتوسطي للنقل واللوجستيات في إزمير، ومؤتمر المستثمرين العرب في الدوحة، والمؤتمر العربي التركي في إسطنبول، والأسبوع الاقتصادي لدول البحر الأبيض في برشلونة والمنتدى الدولي للترفيه والسياحة بالقاهرة.
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