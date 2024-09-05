الاستثمار تبحث تعزيز التعاون مع الغرف التجارية لتحسين مناخ الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين مناخ أداء الأعمال وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين؛ مما يعزز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

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وقال الخطيب، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، بالتزامن مع تطوير منظومة الترويج للاستثمار وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في القطاعات ذات الميزة النسبية العالية.

ومن جانبه، استعرض أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، النتائج الأساسية للاستقصاء الذي تم لاستطلاع آراء القطاع الخاص، المصري والأجنبي حول أولويات الإصلاحات الواجبة، والذي تم تحليل مخرجاته من خلال نخبة من كبار الاقتصاديين والوزراء السابقين وقيادات منظمات الأعمال.

كما استعرض دور الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من خلال رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، و16 غرفة مصرية أجنبية مشتركة، وعشر غرف أفريقية أجنبية مشتركة، ونيابة رئاسة الغرفة الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، وعضوية مجلس إدارة 18 غرفة عربية مشتركة، إلى جانب أكثر من 140 اتحاد غرف نظير، وكلها أذرع قوية للترويج لمصر.

وبدوره، أضاف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات الدولية بالخارج وفي مصر، بحضور رؤساء الدول والوزراء والآلاف من قيادات المال والأعمال، حيث يتم التشبيك بين المستثمرين والمستوردين الأجانب ونظرائهم المصريين.

واستعرض ((عز)) عدد من الفعاليات القادمة، ومنها القمة الصينية الأفريقية للأعمال في بكين، والمعرض الأورومتوسطي للنقل واللوجستيات في إزمير، ومؤتمر المستثمرين العرب في الدوحة، والمؤتمر العربي التركي في إسطنبول، والأسبوع الاقتصادي لدول البحر الأبيض في برشلونة والمنتدى الدولي للترفيه والسياحة بالقاهرة.