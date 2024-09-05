روسيا تصرح أن العقوبات الغربية لن تعيق تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
) صرح نائب وزير
الطاقة الروسي بافيل سوروكين يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، أن العقوبات الغربية لن تعيق تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء، حيث أدلى سوروكين بهذه التصريحات خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وأشار إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في السنوات المقبلة، ليصل إلى ما بين 580 و600 مليون طن سنويًا، وعلى الرغم من العقوبات، أكد سوروكين ثقته في أن روسيا ستواصل تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال لمواكبة هذا الطلب المتزايد عالميًا.
كذلك تأتي تصريحات سوروكين في ظل فرض واشنطن جولة جديدة من العقوبات استهدفت 400 كيان وفرد في روسيا وخارجها، وتشمل هذه العقوبات إجراءات ضد حوالي 60 شركة تكنولوجيا دفاعية، والتي تعتبر منتجاتها وخدماتها أساسية لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد شددت الحكومة الأمريكية على أن هذه العقوبات الجديدة تعد جزءًا من استراتيجيتها الأوسع للضغط على روسيا اقتصاديًا وتقنيًا، بهدف تعطيل القطاعات التي تساهم في القدرات العسكرية للبلاد.
كما أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو على الأسباب التي تقف وراء هذه الجولة الأخيرة من العقوبات، وأشار إلى أن روسيا قد حشدت اقتصادها لخدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين، حيث تستخدم مختلف الصناعات لدعم بنيتها التحتية الدفاعية، وأوضح أديمو أن استهداف هذه القطاعات يهدف إلى إضعاف الأسس التي تدعم العمليات العسكرية الروسية، وخاصة في جهودها الحربية في أوكرانيا.
وفي بيان نقلته وكالة أنباء أخرى، أوضح أديمو أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تهدف إلى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس جو بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعطيل سلاسل التوريد الروسية وتقويض قدرتها على مواصلة مبادراتها العسكرية، ومن خلال استهداف شركات التكنولوجيا الدفاعية الرئيسية، تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في قطع الموارد الحيوية التي تمكن روسيا من استمرار حملتها العسكرية.
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