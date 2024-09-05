الأردن والإمارات توقعان أربع اتفاقيات لإطلاق مشروع للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار

(MENAFN
) وقعت الأردن والإمارات أربع اتفاقيات لإطلاق مشروع استثماري للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار يهدف إلى ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية والغور الصافي في الأردن، يأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع الاستثمارية، بقيمة إجمالية تقارب 5.5 مليار دولار، وقعتها الأردن مع الجانب الإماراتي في نهاية عام 2023 بحضور الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.
كذلك أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال مراسم التوقيع على أهمية الاتفاقيات، التي تم توقيعها بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، وأشار إلى العلاقات الأخوية العميقة بين الأردن والإمارات، موضحًا أن الاستثمار البالغ 2.3 مليار دولار يعكس الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار تعاوني متكامل في قطاع السكك الحديدية، مما يعزز البنية التحتية للنقل في الأردن ويسهل تبادل الخبرات الفنية في مجالات بناء وتشغيل السكك الحديدية.
كما أوضح الخصاونة أن المشروع سيستغرق خمس سنوات لإتمامه، مع توقع بدء العمليات الفعلية للسكك الحديدية في عام 2030، وخلال العامين المقبلين وحتى نهاية عام 2025، سيتم إجراء دراسات تفصيلية حول مسارات السكك الحديدية والاحتياجات اللوجستية للتعامل مع الفوسفات والبوتاس، ومن المقرر أن تبدأ عملية طرح المناقصات لأعمال البناء في أوائل عام 2026، مما يمهد الطريق لتنفيذ المشروع.
وعند بدء تشغيل السكك الحديدية، من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات اللوجستية والتصديرية للأردن، وخاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، كما ستتمكن السكك الحديدية في البداية من نقل حوالي 16 مليون طن من هذه المنتجات التعدينية، مما يعزز من قدرة البلاد التصديرية ويعزز دورها في سلسلة التوريد العالمية.
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