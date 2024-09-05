المدير التنفيذي لشركة نيسان يطلق طراز باترول الجديد كليًا من أبوظبي إلى العالم

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر 2024 – كشفت نيسان مساء أمس، عن سيارة باترول الجديدة كليًا في حدثٍ عالميّ مبهر أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتورز. وتحت شعار "رحلة نيسان باترول الشرق الأوسط"، سلّط حفل الإطلاق العالمي فصلًا جديدًا في مسيرة طراز نيسان باترول وتضمن عرضًا لإرث وتراث هذه السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات التي تم كشف الستار عن الجيل السابع منها في مشهد رمزي مهيب يُبرز هويتها العريقة وتاريخها الطويل وقدراتها في التغلب على أصعب التضاريس.
وحضر الحدث العالمي أكثر من 600 ضيف، في مقدمتهم شخصيات رفيعة المستوى، ومسؤولين عالميين من شركة نيسان، وممثّلين عن شركاء العلامة التجارية من منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى حشد كبير من وسائل الإعلام من حول العالم، وتم بث مجريات الحدث مباشرة على الهواء عبر القنوات التلفزيونية، والمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي. وتخلل الحدث عرضًا مفصّلًا لأيقونة نيسان الجديدة كليًّا، قدّمه كل من ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي، وإيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للتخطيط في نيسان، حيث سلّطا الضوء على تطور تصميم نيسان باترول وتميزها الهندسي وابتكاراتها الرائدة.
واحتفاءً بتطور نيسان باترول على مدى سبعة عقود، انطلق الحدث بفقرات فنية مزجت بين التقاليد اليابانية والعربية، من بينها فقرة شعريّة قدمها الشاعر الإماراتي أحمد المنّاعي، تلاه استعراض أداء فني قدمته الفرقة اليابانية الشهيرة "فابيولوس سيسترز"، بالإضافة إلى عرض ضوئي مذهل. كما تضمنت الفقرات الفنية، رسمًا ثلاثي الأبعاد دمج بين المشاهد الطبيعية الصحراوية وروح المغامرة على متن باترول في لوحة تعبيرية إبداعية حازت على اعجاب الحضور.
وفي تعليق له خلال الحدث، قال ماكوتو أوشيدا: "يعدّ نيسان باترول الطراز الأعرق من حيث تصنيعها الممتدّ على خط الإنتاج في تاريخ شركة نيسان. وبفضل شغف وجهود فريق العمل في نيسان على مدى العقود الماضية، واصلت سيارة نيسان باترول إرثها العريق الذي يجمع بين قدراتها على الطرق الوعرة وفخامتها ورقيّها وإبتكارها. ولطالما حظيت نيسان باترول بعلاقة تاريخية وثيقة مع مجتمع الشرق الأوسط، ومن هنا، جاء اختيارنا لهذه المنطقة وتحديدًا أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، وللكشف عن الجيل السابع من سيارة نيسان باترول. ويعد هذا الطراز الجديد كليًّا واحدًا من بين خمس سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، سيتم تقديمها للشرق الأوسط في إطار خطة أعمالنا العالمية "ذا أرك"، ما يؤكد التزام نيسان بتلبية تطلعات عملائها والمنطقة بوجه عام."
وفي إطار الفكرة التي تمحورت حولها فعاليات الحدث، استمتع الحضور بمنطقة باترول التراثية التي تم تخصيصها لعرض الأجيال السابقة من سيارة نيسان باترول منذ ظهورها لأول مرة في عام 1951، كسيارة متعددة الاستخدامات للطرق الوعرة، وصولًا لمكانتها الحالية كرمز للقوة والفخامة والهيبة. وتضمن الحدث أيضًا تكريمًا لسائقي باترول في جميع أنحاء العالم، مع استعراض أعلام الدول التي ما تزال نيسان باترول تترك فيها بصماتها، حيث احتفت هذه البادرة الرمزية بإرث نيسان باترول وارتباطها العميق بعملائها المخلصين، ما يؤكد المكانة العالمية لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.
ومن جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط: "إنطلاقًا من أهميتها بالنسبة لنا في نيسان، تواصل منطقة الشرق الأوسط تأدية دورها الأساسي ضمن الاستراتيجية العالمية للشركة، وتمثّل اليوم، منصة للعرض العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا. وتُعد استضافة منطقتنا لهذا الحدث الكبير، شهادة على عمق العلاقات بين نيسان وعملائها والدعم القيّم الذي نحظى به من شركائنا الإقليميين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تعزيز مكانة نيسان باترول، وبناء إرثها كرمز للقوة والهيبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقرب من سبعين عامًا."
وستتوفر سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بخيارين للمحرك هما، محرك V6 من ست اسطوانات ثنائي الشاحن سعة 3,5 لتر، بقوة 425 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر، ومحرك V6 بالتنفس الطبيعي سعة 3,8 لتر، بقوة 316 حصانًا وعزم دوران 386 نيوتن متر. ويقترن كلا المحركين بناقل حركة آلي جديد من 9 سرعات، ما يعزز الأداء على الطرق الوعرة وداخل المدن، ويرتقي في ذات الوقت بكفاءة استهلاك الوقود.
ويمثل التصميم الخارجي لسيارة نيسان باترول، تطورًا لإطلالتها المميزة، حيث يتميز بشبكه الأمامي على شكل حرف V، وإضاءة أمامية بتقنية "المصابيح الأمامية المتكيّفة"، وشريط إنارة خلفية مميز بعرض السيارة بالكامل. أما من الداخل، فتقدم نيسان باترول الجديد مقصورة فاخرة مجهزة بأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، من بينها شاشة عرض وسطية ممتدة من جهة السائق قياس 28,6 بوصة مع نظام الصوت المتميز من Klipsch.
ويمكن الآن، حجز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا لدى شبكة شركاء نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بأسعار تبدأ من 65 ألف دولار أمريكي. وتختلف الأسعار من سوق إلى آخر.
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