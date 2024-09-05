الاحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تموز

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، عن انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تموز هذا العام مقارنة بشهر تموز 2023.

وأوضح جهاز الاحصاء في بيان له، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 24.11% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر تموز 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.90 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـ 109.24 خلال شهر تموز 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً نسبته 10.95% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.90 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـ 74.72 خلال شهر

حزيران 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).



حركة كميات الإنتاج الصناعي

سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 13.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 11.75% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الاثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.