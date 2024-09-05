الاحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تموز

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، عن انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تموز هذا العام مقارنة بشهر تموز 2023.
وأوضح جهاز الاحصاء في بيان له، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 24.11% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر تموز 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.90 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـ 109.24 خلال شهر تموز 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً نسبته 10.95% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.90 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـ 74.72 خلال شهر
حزيران 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).
حركة كميات الإنتاج الصناعي
سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 13.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 11.75% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الاثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ.
في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
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