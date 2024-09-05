The4x4 World تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق منشأتها الجديدة وتوسيعها

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، أعلنت "The4x4 World"، أول سوق للسيارات على الطرق الوعرة في الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح منشأة جديدة مهمة في مدينة العين، أبوظبي. وبفضل ارتباطها بمجموعة Skyfit International Group، رسخت "The4x4 World" نفسها بسرعة باعتبارها الخيار الأول لمحبي السيارات على الطرق الوعرة في جميع أنحاء الإمارات. وللاحتفال بهذا الإنجاز الهام، افتتحت الشركة أول منشأة مادية لها تحتوي على وحدة تصنيع، لتزويد المستخدمين بمنتجات عالية الجودة للسيارات على الطرق الوعرة، وتعديلات كاملة، وتجربة مباشرة مع دعم قضايا السيارات على الطرق الوعرة.

لقد أسس علي اليزيب داناني، مؤسس ورئيس مجموعة Skyfit International Group، الاتجاه الاستراتيجي في "The4x4 World"، مما يضمن أن العلامة التجارية ستركز دائمًا على نموذج أعمال مستدام مع الابتكار التكنولوجي. يشرف شاهمير بلوش، الرئيس التنفيذي للعمليات، على العمليات اليومية للأعمال والمرافق. ومن المؤكد أن العلامة التجارية ستكون حاسمة بشأن نجاحها بدءًا منها.

لقد تطور المرفق الجديد وصالة العرض إلى توسعات كبيرة للشركة، مما وضع "The4x4 World" في وضع أفضل لخدمة النمو في الطلب. في الواقع، يعمل هذا المرفق في حد ذاته كتجربة سوق الطرق الوعرة في ذهن العميل، مع مجموعة ضخمة من قطع الغيار والإكسسوارات والمعدات عالية الأداء من العلامات التجارية العالمية مثل Dobinsons و ARB و BajaDesigns و Fox و Ironman و King. تعني مثل هذه الشراكات ضمان أن "The4x4 World" هو متجر شامل بأفضل المنتجات للتضاريس الوعرة في الإمارات العربية المتحدة.

تدمج "The4x4 World" الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لإحداث ثورة في الطرق الوعرة. يمكن للمتحمسين إنشاء وتصميم وتخصيص أجزاء المركبات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وتصور التعديلات، وضبط الأداء باستخدام أنظمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التنقل عبر التضاريس في الوقت الفعلي من أجل سلامة وإعدادات السيارة - لتكون فعالة ومثيرة وأكثر أمانًا في القيادة على الطرق الوعرة.

منذ إنشائها، كانت القيمة الجيدة والخدمة الطموحة هي محور اهتمام "The4x4 World". لا تقتصر المنصة على بيع المنتجات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات من خلال المشورة المتخصصة والتركيب والتخصيص لتلبية احتياجات عشاق الطرق الوعرة. يشير موقع الويب سهل الاستخدام إلى كتالوج المنتجات الواسع، بينما تعزز صالة العرض الجديدة التجربة من خلال تقديم توصيات مخصصة.

كان أول ظهور علني لـ "The4x4 World" في عام 2023 في أبوظبي في معرض الصيد والفروسية. هناك، تم تقديمه لعدد أكبر من الناس، مما ساهم بشكل كبير في وضع الشركة كشركة رائدة في السوق في قطاع الطرق الوعرة وخلق عملاء مخلصين، والذين يستمرون في الازدياد.

في المستقبل، تطمح "The4x4 World" إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال جلب الخبرة والشغف بالطرق الوعرة للعديد من الناس. سيتضمن نمو الشركة في المستقبل خطوط منتجات ومواقع متزايدة باستمرار، وبالتالي ضمان أن تكون الشركة دائمًا في الصدارة في صناعة الطرق الوعرة.

هذه الذكرى السنوية الأولى هي علامة فارقة في حياة "The4x4 World"، التي بنيت منذ اللحظة الأولى على الابتكار والجودة ورضا العملاء. ومع ذلك، فإن هذا المصنع وصالة العرض الجديدين ما هما إلا البداية لرحلة "The4x4 World" لتصبح السوق الرائدة في مجال رياضة الطرق الوعرة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. إن أفضل المنتجات والخدمات - تعهد "The4x4 World" - هي ضمان لهواة رياضة الطرق الوعرة وستوفر أفضل الظروف لتلبية احتياجات العملاء في جميع النواحي.

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