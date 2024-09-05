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اصطدام كويكب بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين

9/5/2024 2:25:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن كويكباً صغيراً اصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه نحو متر واحد - في أريزونا أمس، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.

الكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم آر دابليو 12024، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.

وتتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريباً دون أن تشكل أي خطر.

واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء «كاتالينا»، الذي تديره جامعة أريزونا وتموّله ناسا.

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