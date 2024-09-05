المغرب يواجه الجابون في افتتاح مشوارهما بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

يواجه المنتخب المغربي نظيره الجابوني مساء غد الجمعة على الملعب الكبير بمدينة أكادير في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب من 21 كانون ديسمبر 2025 إلى 18 كانون يناير 2026.

وكونه ضمن التأهل بصفة المغرب منظم البطولة، فإن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس سيراهن على منح الفرصة للاعبين جدد وزيادة مستوى الانسجام داخل المجموعة وتحسين الأداء الجماعي والتكتيكي لا سيما بعد الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة منذ خروجه من الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار مطلع العام الجاري.

واعتبر الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم خلاله قائمة المنتخب، المباريات الست في تصفيات أمم أفريقيا فرصة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للبطولة القارية وضمان الاستمرارية بالاعتماد على لاعبين شباب سيرا على نهجه منذ مونديال قطر الأخير.

واستعان الركراكي بثمانية من اللاعبين المتوجين مع المنتخب الأولمبي ببرونزية أولمبياد باريس 2024، في مواجهتي زامبيا والكونغو شهر يونيو الماضي في تصفيات مونديال 2026.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب اسمين جديدين ويتعلق الأمر بكل من آدم أزنو /18 عاما/ لاعب بايرن ميونيخ وزكرياء الواحدي /22 عاما/ لاعب نادي جينك البلجيكي المتوج ببرونزية أولمبياد باريس مع الأولمبي المغربي.

في المقابل يغيب كل من إسماعيل الصيباري لاعب أيندوفن الهولندي، وأسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي، وشادي رياض مدافع كريستال بالاس الإنجليزي بسبب الإصابة.



وكما هو الحال طوال سنوات فإن قائمة أسود أطلس تتكون في معظمها من لاعبين محترفين في أندية أوروبية وأفريقية وخليجية فيما يمثل الدوري المغربي المحلي منير المحمدي والمهدي بن عبيد حارسي مرمى فريقي نهضة بركان والجيش الملكي.

وتحكمت في القائمة النهائية لأسود الأطلس مجموعة من العوامل ترتبط في مجملها بالغيابات الاضطرارية، وكذا سعي وليد الركراكي لتجربة لاعبين جدد في مراكز معينة لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني منذ أشهر خاصة في خط الدفاع.

ولهذا السبب فضل المدير الفني لمنتخب المغرب استبعاد بعض اللاعبين بشكل مؤقت مثل رومان سايس لاعب السد القطري ويحيى عطية الله المنتقل حديثا للأهلي المصري قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، للوقوف على مستوى لاعبين جدد وإعادة آخرين سبق له أن استبعدهم مثل أشرف داري ويونس عبد الحميد.

ولا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة للركراكي في اختيار التشكيل الأمثل لكل مباراة بل في الخيارات التكتيكية التي تضمن الاستفادة من مهارات اللاعبين ضمن توليفة تضمن له تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق الانتصار نتيجة وأداء.

ورغم افتقادهما للتنافسية مع بداية الموسم الرياضي الجديد فإن مدرب أسود الأطلس أصر على حضور عز الدين أوناحي ونايف أكرد باعتبارهما من ركائز المنتخب الذين يعول عليهم كثيرا في المرحلة المقبلة، وهو ما يفسر رفض اللاعبين معا عروضا مادية مغرية من الخليج من أجل البقاء في أحد الدوريات الأوروبية.

وتمثل مواجهة الجابون تحديا لاختيارات الركراكي الفردية والتكتيكية بعد الصعوبات التي واجهها في الأشهر الماضية في فرض أسلوب لعبه على منافسيه وتشكيل شخصية تعكس المستوى المميز الذي ظهر به في مونديال قطر 2022، وهي معطيات يدركها جيدا لاعبو المنتخب الجابوني ومدربهم الفرنسي آلان جيريس الذي سبق له أن بدأ مساره التدريبي في أفريقيا بداية الألفية من المغرب حيث أشرف على تدريب فريق الجيش الملكي.

وتتنافس منتخبات الجابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو أضلاع المجموعة الثانية على بطاقة تأهل وحيدة، فإن تصدر أحد المنتخبات الثلاثة الترتيب النهائي سيتأهل أما في حالة تصدر المغرب فإن بطاقة التأهل ستكون من نصيب صاحب المركز الثاني.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره ليسوتو في الجولة الثانية من التصفيات يوم الإثنين المقبل على ملعب أدرار.