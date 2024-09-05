الصين تتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بـ 50 مليار دولار

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في حفل افتتاح قمة ضخمة في بكين الخميس تمويل في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واعداً أيضاً بالمساعدة في خلق مليون وظيفة في القارة.

وقال شي في خطاب ألقاه في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين أمام القادة الأفارقة إنّه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)"، واعداً أيضاً بالمساعدة في "خلق مليون فرصة عمل على الأقلّ لأفريقيا".

وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة.

وقال إنّ "الصين مستعدّة لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار".

وأشاد شي كذلك بالتطور الذي شهدته العلاقات بين الصين والقارة السمراء.

وقال الرئيس الصيني إنّ "العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها".

ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19.

وتستمر هذه القمة من الأربعاء وحتى الجمعة في العاصمة الصينية ويشارك فيها أكثر من 50 زعيماً أفريقياً، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

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