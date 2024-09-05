مقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي لمركبة بالضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطرة في ضربة استهدفت سيارة في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ غارات جوية.

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان سقوط "خمسة شهداء وإصابة خطرة في السيارة بطوباس".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تلغرام إنّه شنّ "ثلاث غارات جوية محدّدة الأهداف ضدّ إرهابيين مسلّحين شكّلوا تهديداً للجنود" الإسرائيليين.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس أنّ قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة للاجئين في محافظة طوباس حيث سُمع دويّ انفجارات.

وفي 28 أغسطس، شنّت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية" طالت جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

ومنذ بدأت هذه العملية العسكرية، قُتل 30 فلسطينيا وأصيب أكثر من 140 آخرين، وفق وزارة الصحة في رام الله.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنين.



