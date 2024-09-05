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الولايات المتحدة تؤكد مجددا معارضتها لبقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال في غزة

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 9 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ومعارضتها لبقاء "طويل الأمد" لقوات الاحتلال في القطاع المحاصر الذي يتعرض للعدوان منذ نحو 11 شهرا.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن "هناك محادثات نشطة لغاية اليوم حول محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال حتى اليوم على اتصال بنظرائها في قطر والاحتلال الاسرائيلي ومصر "لمحاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان الحصول على مقترح بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وفي حديث منفصل للصحافة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة "من أجل معرفة كيفية التغلب على الانقسامات وإيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضاف ميلر أن الأمر "يتطلب مرونة من حكومة إسرائيل ومن حركة حماس" لافتا الى أن واشنطن "تدرك الاحتياجات الأمنية الحقيقية لاسرائيل لضمان عدم إمكان حدوث تهريب عبر محور فيلادلفيا".
وشدد ميلر على معارضة واشنطن البقاء "طويل الأمد" لقوات الاحتلال في قطاع غزة.
وتبذل الإدارة الأمريكية جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب في غزة خلال شهر أكتوبر الماضي وقد أوفدت وزير خارجيها أنتوني بلينكن عدة مرات إلى الشرق الأوسط. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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