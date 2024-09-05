الولايات المتحدة تؤكد مجددا معارضتها لبقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 9 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ومعارضتها لبقاء "طويل الأمد" لقوات الاحتلال في القطاع المحاصر الذي يتعرض للعدوان منذ نحو 11 شهرا.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن "هناك محادثات نشطة لغاية اليوم حول محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال حتى اليوم على اتصال بنظرائها في قطر والاحتلال الاسرائيلي ومصر "لمحاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان الحصول على مقترح بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وفي حديث منفصل للصحافة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة "من أجل معرفة كيفية التغلب على الانقسامات وإيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضاف ميلر أن الأمر "يتطلب مرونة من حكومة إسرائيل ومن حركة حماس" لافتا الى أن واشنطن "تدرك الاحتياجات الأمنية الحقيقية لاسرائيل لضمان عدم إمكان حدوث تهريب عبر محور فيلادلفيا".
وشدد ميلر على معارضة واشنطن البقاء "طويل الأمد" لقوات الاحتلال في قطاع غزة.
وتبذل الإدارة الأمريكية جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب في غزة خلال شهر أكتوبر الماضي وقد أوفدت وزير خارجيها أنتوني بلينكن عدة مرات إلى الشرق الأوسط. (النهاية)
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