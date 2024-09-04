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المبيضين: صحافة الروبوت داعم أساسي للصحفي المحترف ولن تحل محل الإنسان

9/4/2024 11:58:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة- شاركت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين، اليوم الأربعاء، في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13، ضمن محور المائدة المستديرة "الصحافة الروبوتية: عندما تكتب الآلات الأخبار"، في جدول أعمال نادي الشارقة للصحافة.


وقالت الزميلة المبيضين، إن التغيير الكبير والمتسارع في التكنولوجيا، جعل الذكاء الاصطناعي والروبوتات تفرض نفسها في المجالات كافة، سيما مجال الإعلام والصحافة؛ حيث أن الصحافة الروبوتية أصبحت جزءا مهما من عمل الصحفي المحترف، وداعما أساسيا له ولن تحل محل الإنسان، إلا أن مقاومة هذا التغيير نابعة من الجيل الجديد الذي أصبح يخشى من ضياع فرصة البقاء البشري وتطوره.
ونوهت إلى أن الموضوع الأخطر عند الحديث عن كتابة الآلات للأخبار هو دقة المعلومات، حيث أن الصحفي يتحرى الدقة ويراجع معلوماته وهي من مصدر موثوق، وهذا ما لا يمكن لآلة أو تطبيق أن يفعله، داعية إلى فصل الذكاء الاصطناعي عن الذكاء البشري في صناعة الفيديو بالتحديد؛ لأنه سيؤدي إلى التشويش ويبعدنا عن الإعلام المهني.
كما دعت إلى ضرورة التشبيك بين كليات الإعلام والكليات التقنية؛ لتزويد دارسي الإعلام بمهارات الروبوت والتكنولوجيا ذات العلاقة، وإدراجها في بيئات العمل الإعلامي، ما سيوفر فرص عمل جديدة، لا القضاء على العنصر البشري، مؤكدة أن الإنسان أقدر على الإبداع والعطاء من الروبوت؛ حيث أن الروبوت سيعطي المعلومة ذاتها للجميع، وبالتالي فإنه سيحد من تميز الصحفي وطرح المواد الإعلامية. -(بترا)

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