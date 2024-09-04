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السكك الحديد سينعكس على تحسين النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل جديدة

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- رحب خبراء اقتصاديون بتوقيع الحكومة اتفاقيات استثمارية مع الإمارات، لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديد، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، معتبرين إياه خطوة إيجابية وإستراتيجية للاقتصاد الوطني المتعطش لهذا النوع من المشاريع.
وشددوا في تصريحات خاصة لـ”الغد”، على أن المشروع يحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا كبيرا، سينعكس بوضوح على تحسين مستويات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، واستحداث مزيد من فرص العمل، وتشجيع استقطاب الاستثمارات.
وأوضحوا أن من شأنه عند الانتهاء منه، الإسهام بتنمية قطاعات النقل والتعدين والصناعة، وغيرها كقطاع التعدين، وتخفيض الأعباء والكلف التشغيلية المترتبة عليه، وتوجيهها لتوسعته وتنميته، وتخفيف الضغوط على شبكة النقل البري محليا، عدا عن خلقه فرصا اقتصادية جديدة، للقطاعات التي ستعمل ضمن منطقة المشروع، وتنمية المجتمع المحلي في المنطقة.
وكانت الحكومة وقعت أمس، مع نظيرتها الإماراتية 4 اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديد بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
ويأتي هذا المشروع، في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الإمارات بحضور جلالة الملك عبدالله والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهاية العام الماضي التي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، إن“هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي المهم، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين”.
ويتوقع بأن يستغرق إنشاء المشروع 5 أعوام ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد عام 2030، إذ ستجرى العام الحالي وحتى نهاية 2025 دراسات تفصيلية حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مطلع 2026.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني لـ”الغد” إن توقيع اتفاقية المشروع، خطوة إيجابية وحيوية للاقتصاد الوطني المتعطش لهذا النوع من المشاريع الكبرى، مضيفا أن استثمار الإمارات في المشروع، يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأكد العناني أن من شأن المشروع عند الانتهاء منه، الإسهام بتنمية قطاعات النقل والتعدين والصناعة وغيرها، بخاصة التعدين، وتخفيض كلفه التشغيلية، وتوجيهها لتوسعته وتنميته، بما ينعكس على زيادة حجم صادراته وتنوعها، وهو ما سيصب حتما بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، واستحداث مزيد من فرص العمل والحد من مشكلة البطالة.
وأوضح العناني أن المشروع سيخفف من الضغوط على البنية التحتية البرية التي كانت تستخدمها شركات التعدين، ما سيوفر شبكات طرق برية آمنة للمواطنين وإعادة توجيه بعض خطوط النقل المحلية، مبينا أن تضمن المشروع إعادة تأهيل ميناء معان البري، سيعظم من جدواه اقتصاديا، ويحقق التكاملية بين النقل البري والسككي، وضمان انتظام سلاسل التوريد المحلية.
وأعرب عن أمله أن يكون المشروع، خطوة تأسيسية تساعد الأردن على الربط السككي مع دول الجوار سواء على مستوى نقل البضائع والركاب، ما سيتيح وصول الصناعات الوطنية للأسواق الخارجية بشكل أكبر، ويخفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية، وزيادة حركة التنقل السياحي بين دول المنطقة.
وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة، أكد أن المشروع من المشاريع الكبيرة التي يحتاجها اقتصادنا، وسيكون له أثر إيجابي الفترة المقبلة، وينسجم مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي ومشروعاتها التنموية.
وأوضح المدادحة، أنه سيخدم البنية التحتية لقطاع النقل ويسهم بتعزيز الصناعات الأولية والتعدينية والارتقاء بها، ويفتح الباب واسعا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيشجعها المشروع في الإقبال على الاستثمار في قطاع التعدين، وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار المدادحة، إلى أن المشروع الجديد سيساعد بخلق فرص عمل جديدة، عدا عن خلقه فرصا اقتصادية لقطاعات ستعمل ضمن منطقته، وتنمية المجتمع المحلي.
وشددت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، على أهمية المشروع وحيويته بتنمية الاقتصاد، وتطوير قطاع النقل السككي، وفتح الطريق مستقبلا أمام توسع شبكة الربط السككي في المملكة، ومنها ربط الأردن سككيا بمحيطه الإقليمي.
واعتبرت شبيب أن أهمية المشروع تكمن في ربطه بميناء العقبة مباشرة، ما سيمنحه قيمة إضافية، وربط قطاع التعدين بالأسواق الخارجية، وتخفيف كلف النقل عليه، بما يمكنه من توفيرها، واستثمارها بتوسعة إنتاجه، وبالتالي زيادة حجم صادراته.
إلى ذلك، اتفق مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، مع سابقيه على أن المشروع الذي يربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات والبوتاس، سيعزز البنية التحتية للعقبة، ويعزز الخدمات اللوجستية بتأهيل سكة حديد العقبة، ويسهم ببناء شبكة سكك حديد، وفق المعايير العالمية، كما سيؤدي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويعزز المشروع مكانة العقبة، بجعلها واجهة استثمارية واقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي،
وأشار حجازي، إلى أن هذا النوع من المشاريع، يرفد الاقتصاد الوطني بفتح فرص اقتصادية واستثمارية جديدة للمملكة، إذ سيسهم المشروع بتعزيز رؤى التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين، وقطاع النقل، برفع الكفاءة والتنافسية في مجال النقل والشحن، وتمكين الصناعات التعدينية بفعالية، كما سيخفض من البطالة، بتوفير فرص عمل للشباب.
ودعا حجازي لإشراك القطاع الخاص بتنفيذ هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية، والتي تحقق رؤى التحديث الاقتصادي، إذ يمتلك القطاع الخاص خبرات عالية بتنفيذ مشاريع عالمية، بخاصة في قطاع النعدين والنقل، كما تجمع القطاع الخاص الأردني والإماراتي، مذكرات تعاون وتفاهم ترفد المشاريع الاستثمارية بين البلدين، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 15 مليار دولار العام الماضي.

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