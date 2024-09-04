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عجلون.. وضع القوائم الانتخابية يتحسن.. وتوقعات بارتفاع أعداد المقترعين

9/4/2024 11:56:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- دفع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، المترشحين في محافظة عجلون، إلى مضاعفة نشاطهم الانتخابي، سواء من خلال الزيارات الميدانية للمواطنين أو من خلال إقامة المهرجانات الانتخابية، وكذلك استغلال منصات التواصل الاجتماعي والاتصالات والرسائل النصية عبر الهواتف.
يتزامن ذلك مع حالة تحشيد واسعة يقودها مؤازرو المترشحين وقواعدهم الانتخابية الأساسية، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين، وبالتالي إظهار قوة المترشح وفرصته بالوصول إلى مقعد في البرلمان المقبل، في حين تتنوع وسائل الإقناع بطروحات تتعلق بقضايا وطنية عامة، أو قضايا أخرى ترتبط بالخدمات التي يمكن أن يقدمها المترشح للمحافظة والناخبين.
في أجواء كتلك، تشهد محال بيع الحلوى في المحافظة حالة من الانتعاش، خصوصا عند إقامة المهرجانات الانتخابية، كونها تشكل فرصة للمحال بتحسين مبيعاتها، وذلك مع تزايد الطلب في ظل إقامة القوائم والمترشحين لعشرات المهرجانات واللقاءات التنظيمية التي يحضرها الآلاف، وتحتاج، وفق أصحابها والعاملين فيها، إلى استعدادات خاصة للإيفاء بتلك الطلبات دفعة واحدة، مما رفع من مبيعاتها وأرباحها بشكل كبير.
إلى ذلك، يرى مراقبون أن وتيرة التنافس بين القوائم والمترشحين، بدأت تشتد في الأيام الأخيرة بشكل لافت، ويتمثل ذلك في تنظيم أنصار القوائم والمترشحين لمهرجانات خطابية، بحيث يدعى لها أكبر عدد ممكن من الأنصار، مؤكدين أن تلك المهرجانات تعكس قوة القوائم والمترشحين.
ووفق المواطن عبدالكريم زيادة، فإن "هذه الأيام تشهد عقد مهرجانات خطابية، ولقاءات تنظيمية وتوعوية تشمل كلا الجنسين للرجال والنساء من قبل أنصار المترشحين، وذلك بهدف تنظيم عملية نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتوضيح آلية الاقتراع لهم لضمان عملية إدلاء من دون أخطاء قد تتسبب باعتبار ورقة الاقتراع لاغية".
وأضاف زيادة "من الممكن أن تتغير وتتبدل الأمور في أي لحظة، فما يزال لدى القوائم الوقت المناسب لتحسين واقعها الانتخابي، خصوصا في مجال إصلاح أماكن الخلل في قواعدها الانتخابية، وأن تضاعف من عملها وجهدها في يوم الانتخاب، لأنه الوقت المناسب لحصد الكثير من الأصوات التي من الممكن أن تغير كثيرا من المعادلة، لا سيما أيضا في مجال زيادة نسبة الاقتراع ومحاولة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين".
وفي قراءة له للخريطة الانتخابية، يرى المواطن منذر الزغول "أن المشهد الانتخابي يزداد وضوحا يوما بعد آخر، رغم أن جميع المراقبين للشأن الانتخابي في المحافظة أصبحوا يقفون اليوم عاجزين أمام إعطاء صورة واضحة للقوائم والمترشحين الذين سيحالفهم النجاح والفوز، لسبب واحد فقط، وهو أن المنافسة ستكون على أشدها بين أربع قوائم على الأقل، وقد تكون الفروقات في عدد الأصوات بين بعض القوائم المتصدرة بسيطة جدا وربما لا تذكر".
وقال الزغول "إن كل القراءات تشير إلى أن وضع غالبية القوائم الانتخابية في المحافظة بدأ بالتحسن كثيرا، ومن الممكن أن تتجاوز الأرقام السابقة التي تحدثت عنها التحليلات السابقة"، عازيا هذا التحسن إلى أسباب عدة، من أهمها "أن القوائم الانتخابية في المحافظة اهتمت بنفسها كثيرا سواء من خلال الدعاية الانتخابية أو من خلال الاجتماعات العشائرية التي رصدنا منها الكثير، وهي من أهم أسباب تحسن وضع الكثير من قوائم عجلون".
وأضاف "أن بعض القوائم اهتمت كثيرا بموضوع المهرجانات الخطابية والزيارات الفردية وحضور المناسبات والتحدث مباشرة مع المواطنين في أماكن سكنهم ومنازلهم، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحسين الوضع الانتخابي لهذه القوائم"، لافتا إلى أن "ما أسهم في تحسن وضع القوائم الانتخابية في المحافظة، هو دخول الأحزاب على خط الانتخابات من خلال القوائم الحزبية، حيث بدأنا نرصد ونشاهد مهرجانات ضخمة في المحافظة لم نعهدها من قبل، وهذا بالتأكيد انعكس على حماس ومعنويات القوائم المحلية التي زاد نشاطها أضعافا مضاعفة".
وأكد الزغول "أن أرقام غالبية القوائم في عجلون سوف تتحسن، وقد تصل أرقام القائمة الأولى الفائزة إلى حاجز الـ12 ألف صوت، أما القوائم الثلاث أو الأربع الأخرى، فسوف تتجاوز بالطبع حاجز الـ10 آلاف صوت، ومنها من سيتجاوز حاجز الـ11 ألف صوت، حيث ستكون الفوارق بسيطة جدا بين القوائم الأربع الأولى المتصدرة"، مبينا "أن المنافسة ما تزال حادة جدا بين أربعة مترشحين عن المقعد المسيحي، ومن الممكن أن تنحصر بين مترشحين اثنين، حيث من الممكن أن يصل رقم المترشح الفائز إلى حاجز الـ8 آلاف صوت، أما مقعد الكوتا النسائية، فقد يصل رقم المترشحة الفائزة إلى حاجز الـ7 آلاف صوت، ومن الممكن أن تكون المنافسة كبيرة وحادة بين ثلاث مترشحات".
وأشار الزغول، إلى أنه "من الممكن أيضا أن تفوز سيدة بهذا المقعد من غير القوائم الفائزة، ولكن بالطبع قائمتها تجاوزت العتبة وهي 7 %، وأن القراءات والتوقعات السابقة ما تزال كما هي، حيث من الممكن أن يكون نصيب محافظة عجلون في مجلس النواب القادم 3 مقاعد على الأقل من القوائم الحزبية".
ووفق رئيس لجنة انتخاب دائرة عجلون هاشم أبو أحمدة، فإن عدد القوائم التي ترشحت لخوض الانتخابات في دائرة عجلون بلغ 7 قوائم، وهي: الحق، الوفاء، خيط اللبن عجلون، أهل العزم، أبناء جبل عجلون، الاتحاد والاتفاق، حيث استقر عدد مترشحيها النهائي على 26 مترشحا، منها 5 قوائم تحتوي كل قائمة منها على 4 مترشحين، اثنان منهم مسلمان، ومترشح عن الكوتا المسيحية، وقائمة تحتوي على مترشحين مسلمين اثنين (تنافس) ومترشحة عن الكوتا النسائية، وقائمة من النساء تحتوي على 3 فقط، واحدة عن مقعد الكوتا و2 تنافس.
وبين أبو أحمدة "أن دائرة محافظة عجلون الانتخابية تضم 116 ألفا و567 ناخبا وناخبة حسب الجداول النهائية للناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، منهم 52 ألفا و302 من الذكور و64 ألفا و295 من الإناث، موزعين على 53 مركز اقتراع وفرز، منها 22 مركزا للذكور و26 مركزا للإناث و5 مراكز مختلطة موزعة على 181 صندوقا، منها 82 صندوقا للذكور و97 صندوقا للإناث".

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