الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع تقييم بيانات سوق العمل الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل، ما يعزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 3 دولارات عند 2526 دولار للأوقية، بعدما لامست 2502.70 دولار.
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بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 101.38 نقطة، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 عند 7.7 مليون فرصة في يوليو، من قراءة شهر يونيو والمعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.1 مليون فرصة عمل.
وقال“رافائيل بوستيك” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة حتى مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي، لأن الانتظار من شأنه أن يسبب اضطرابات غير ضرورية لسوق العمل.
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