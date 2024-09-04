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الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع تقييم بيانات سوق العمل الأمريكي

9/4/2024 11:46:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل، ما يعزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 3 دولارات عند 2526 دولار للأوقية، بعدما لامست 2502.70 دولار.

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بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 101.38 نقطة، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 عند 7.7 مليون فرصة في يوليو، من قراءة شهر يونيو والمعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.1 مليون فرصة عمل.

وقال“رافائيل بوستيك” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة حتى مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي، لأن الانتظار من شأنه أن يسبب اضطرابات غير ضرورية لسوق العمل.

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