اقتصاديون أوروبيون: انخفاض محصول القمح الأوروبي قد يعزز قوة الاقتصاد الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) رأى اقتصاديون أوروبيون أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف مدى التوازن في سوق القمح العالمي في ظل معاناة أوروبا من انخفاض محصولها من القمح.

وتوقع خبراء الاقتصاد – في تصريحات لشبكة“يورو أكتيف” المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي – أن روسيا ستعمل على تآكل حصة الاتحاد الأوروبي من الصادارت، وفقا لما نشرته الشبكة اليوم /الأربعاء/.

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ولفت الخبراء إلى أن أكبر مستوردي القمح في العالم يتمركزون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تعد فرنسا أكبر مصدر في الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 25 بالمائة.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه العديد من المستوردين المفاوضات مع الدول المصدرة، قال الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات والتوقعات في غرفة الزراعة الفرنسية تييري بوش – لشبكة“يورو أكتيف” – إن“الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ويجب على الاتحاد الأوروبي احتواء روسيا بسرعة وتأمين منافذها”.

وأشار بوش إلى حظر روسيا واردات الأغذية من الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، لتصبح روسيا المصدر الأول للقمح في العالم في عام 2015 خاصة سوق الحبوب.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا عززت هذا الاتجاه، فمنذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، أصبحت الزراعة والأغذية بشكل متزايد جزءا من استراتيجية الحرب لموسكو، التي تكتسب حصصا في أسواق دول كانت عملاء للموردين الأوروبيين.

ونبه خبراء الاقتصاد إلى تداعيات انخفاض صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي عن المتوقع، حيث من المتوقع أن تنخفض من متوسط 35 مليون طن إلى 26 مليون طن بعجز قدره تسعة ملايين طن.

وفي هذه المواجهة حول النفوذ على أسواق القمح العالمية، تتقدم روسيا بالفعل بخطوة واحدة، فعلى الرغم من أن روسيا تشهد انخفاضا طفيفا في الصادرات مقارنة بالعام الماضي (43 مليون طن متوقعة للتصدير مقارنة بـ 56 مليون طن في عام 2023)، فقد حققت ثالث أفضل حصاد لها في السنوات الخمس الماضية بإنتاج 82 مليون طن، لذلك ستستغل روسيا هذا الوضع لخفض الأسعار أكثر للفوز بأسواق جديدة. حسب الشبكة الأوروبية.

ويزداد الأمر سوءا مع الضغوط على الأسعار في جميع أنحاء العالم، لأنه على عكس ما يحدث في أوروبا، كانت حصادات القمح في أجزاء أخرى من العالم“أفضل بكثير من المتوقع”.

وقال بوش إن انخفاض الأحجام والأسعار بالنسبة للمنتجين الأوروبيين يشكل“ضربة مزدوجة”.

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