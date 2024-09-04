الصناعات الأردنية ومزيد من الصادرات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لمعلومات أدلى بها عن رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد شهدت صادرات الصناعات الأردنية توجهاً إيجابياً خلال النصف الاول من العام الجاري.

وقد أكد في بيان نُشِرَ يوم الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر، إنه على الرغم من الانخفاض العام في أرقام الصادرات الأردنية، فقد نمت المبيعات الخارجية لمنتجات مثل المواد الغذائية واللوازم والجلود والمنسوجات والبلاستيك والمطاط والمستحضرات الصيدلانية.

كما سلط الجغبير الضوء على الزيادة أو الارتفاع في إيرادات الصادرات الأردنية من الجلود والمنسوجات خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، حيث ارتفعت من 130 مليون مليون دينار أردني (183.3 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر

الصرف الحالي) إلى 793 مليون دينار أردني (1.1 مليار دولار أمريكي).

أما الصناعات الغذائية واللوازم (بما فيها المنتجات الحيوانية) فقد سجلت إيرادات بقيمة 386 مليون دينار (544.4 مليون دولار) من خلال المبيعات الخارجية، محققة زيادة وقدرها 37 مليون دينار أردني (52.1 مليون دولار). كما حققت صادرات المنتجات العلاجية ارتفاعاً في الايرادات من 37 مليون دينار أردني (52.1 مليون دولار أمريكي) لتصل إلى 281 مليون دينار (396.3 مليون دولار) بنفس المقارنة.

الصادرات تعزز الاقتصاد

وكان الجغيبر قد قيم هذا النمو في الصادرات الصناعية على أنه نمو حاسم ومحوري لهيكلة قطاع التصدير الأردني، وأكد بأن هذا التقدم يعتبر مؤشراً على الجودة العالية والسمعة الطيبة القوية للمنتجات الأردنية. كما سلط الضوء على الحضور الأردني المتنامي في الأسواق الدولية، وأضاف بأن هذا التقدم حاسم وهام جداً يفتح آفاق فرص جديدة وتعزيز وتدعيم للاقتصاد الوطني.

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©Khalil Mazraawi/AFP

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