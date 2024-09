الصناعات الأردنية ومزيد من الصادرات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لمعلومات أدلى بها عن رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد شهدت صادرات الصناعات الأردنية توجهاً إيجابياً خلال النصف الاول من العام الجاري.

وقد أكد في بيان نُشِرَ يوم الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر، إنه على الرغم من الانخفاض العام في أرقام الصادرات الأردنية، فقد نمت المبيعات الخارجية لمنتجات مثل المواد الغذائية واللوازم والجلود والمنسوجات والبلاستيك والمطاط والمستحضرات الصيدلانية.

كما سلط الجغبير الضوء على الزيادة أو الارتفاع في إيرادات الصادرات الأردنية من الجلود والمنسوجات خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، حيث ارتفعت من 130 مليون مليون دينار أردني (183.3 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر

الصرف الحالي) إلى 793 مليون دينار أردني (1.1 مليار دولار أمريكي).

أما الصناعات الغذائية واللوازم (بما فيها المنتجات الحيوانية) فقد سجلت إيرادات بقيمة 386 مليون دينار (544.4 مليون دولار) من خلال المبيعات الخارجية، محققة زيادة وقدرها 37 مليون دينار أردني (52.1 مليون دولار). كما حققت صادرات المنتجات العلاجية ارتفاعاً في الايرادات من 37 مليون دينار أردني (52.1 مليون دولار أمريكي) لتصل إلى 281 مليون دينار (396.3 مليون دولار) بنفس المقارنة.

الصادرات تعزز الاقتصاد

وكان الجغيبر قد قيم هذا النمو في الصادرات الصناعية على أنه نمو حاسم ومحوري لهيكلة قطاع التصدير الأردني، وأكد بأن هذا التقدم يعتبر مؤشراً على الجودة العالية والسمعة الطيبة القوية للمنتجات الأردنية. كما سلط الضوء على الحضور الأردني المتنامي في الأسواق الدولية، وأضاف بأن هذا التقدم حاسم وهام جداً يفتح آفاق فرص جديدة وتعزيز وتدعيم للاقتصاد الوطني.

