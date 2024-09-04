إي آند مصر تبدأ تصنيع راوتر محلي بالتعاون مع المصرية لصناعات السيليكون

MENAFN - Al-Borsa News) تبدأ شركة إي آند مصر تصنيع“راوتر” بتكنولوجيا الجيل الخامس محلياً في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون“سيكو مصر”.

وقالت الشركة فى بيان، إن الراوتر الجديد، مصمم من قبل شركة تو زد الصينية“TOZED”، ويأتى ضمن استراتيجية إي آند مصر التي تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري عبر تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية.

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وتسعى“إي آند مصر” من خلال هذا التوجه إلى تلبية الطلب المتزايد على أجهزة الراوتر ذات الجودة العالية، من خلال تقديم منتجات محلية الصنع، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد.

قال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي آند مصر، إن هذه الخطوة تعكس الحرص على دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تطوير قطاع الإلكترونيات في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة التكنولوجية”، مؤكداً أن الشركة تستثمر في توطين صناعة الإلكترونيات من خلال التعاون مع الخبرات المحلية والدولية، لتقديم التقنيات والأجهزة التي تتماشى مع تطور شبكاتها وتحديثاتها.

وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون“سيكو مصر” إن الشركة تعمل تحت مظلة الدولة لتحقيق أهدافها في زيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق المصري.