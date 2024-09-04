إي آند مصر تبدأ تصنيع راوتر محلي بالتعاون مع المصرية لصناعات السيليكون

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبدأ شركة إي آند مصر تصنيع“راوتر” بتكنولوجيا الجيل الخامس محلياً في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون“سيكو مصر”.
وقالت الشركة فى بيان، إن الراوتر الجديد، مصمم من قبل شركة تو زد الصينية“TOZED”، ويأتى ضمن استراتيجية إي آند مصر التي تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري عبر تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية.
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وتسعى“إي آند مصر” من خلال هذا التوجه إلى تلبية الطلب المتزايد على أجهزة الراوتر ذات الجودة العالية، من خلال تقديم منتجات محلية الصنع، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد.
قال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي آند مصر، إن هذه الخطوة تعكس الحرص على دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تطوير قطاع الإلكترونيات في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة التكنولوجية”، مؤكداً أن الشركة تستثمر في توطين صناعة الإلكترونيات من خلال التعاون مع الخبرات المحلية والدولية، لتقديم التقنيات والأجهزة التي تتماشى مع تطور شبكاتها وتحديثاتها.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون“سيكو مصر” إن الشركة تعمل تحت مظلة الدولة لتحقيق أهدافها في زيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق المصري.
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