بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية وزيرو كاربون لتدوير مخلفات البناء

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت هيئة المجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون، مع شركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، بشأن تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بالمدن الجديدة.

وبحسب البروتوكول؛ ستكون البداية في منطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 135 فدانا كمرحلة أولى.

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وقال شريف الشربيني الإسكان، إن هذا المشروع يعد بادرة فريدة من نوعها فى السوق المصرية، ويأتي فى إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات، نظراً لتأثيرها الإيجابي في العديد من المجالات (البيئية – الاقتصادية – غيرها).

وقال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لإنتاج ما يسمى بالسن الأخضر -السن الذي يتم إنتاجه عن طريق التدوير- لاستخدامه فى مشروعات الطرق، مما يساهم في توفير تكاليف مالية كبيرة (تكلفة الخام من المحاجر المختلفة – تكلفة دعم السولار)، كما يحقق أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الأراضى التى يتم إخلاؤها من المخلفات.

وأشار أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن حجم مخلفات الهدم والبناء المقرر معالجتها وإعادة تدويرها بقطعة الأرض بمساحة 135 فداناً بمنطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة،، يقدر بحوالي 3.3 مليون م3، حيث سيتم إنتاج خامات السن مقاس 6 سم طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية للمنتج، والتوصيات الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وذكر كريم السبع، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه يتم استهلاك متوسط 2.5 لتر سولار لاستخراج وإنتاج وتكسير م3 سن من المحاجر، إضافة إلى كمية السولار اللازمة لنقله من المحاجر إلى مدينة القاهرة الجديدة، ويكون المتوسط 5.5 لتر سولار للـ م3 من السن، فى حين أن متوسط استهلاك السولار لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج م3 من السن حوالى 1.5 لتر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير أكثر من 70 % من كمية السولار اللازمة لإنتاج ونقل الـ م3 من السن.

وأضاف، أن استراتيجية عمل الشركة بالمشروع تتضمن تشغيل عدد من الكسارات والمعدات المتحركة لمعالجة مخلفات البناء، وإنتاج السن الأخضر الذى يستخدم فى عمليات رصف الطرق والبناء، مما يسهم إيجابا في دعم ومساندة جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، إضافة إلى الحفاظ على الثروة والمشروعات العقارية والسكنية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية.