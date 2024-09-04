فنون «البوب آرت» في دبي.. إبداعات تعزف أنغام التنوع والجاذبية

يعتبر ((البوب آرت)) والذي يعني الثقافة الشعبية أو الجماهيرية، من الفنون التي يمكن للإنسان أن يستخدم فيها أساليب مختلفة ليظهر تعبيراته وأحاسيسه الخاصة.

ويعد هذا النوع من الفن في دبي، تجسيداً حياً للتفاعل بين الثقافة العالمية والمحلية للفنون البصرية، وأسهم في إعادة تعريف الهوية الفنية محلياً وعربياً، حيث جذبت تقنياته المتعددة الفنانين المحليين والعالميين لاستكشاف موضوعات الهوية والتقاليد من منظور معاصر، كونها تتمتع بالتنوع والإبداع، واستخدام الألوان الزاهية إلى جانب الرموز الشعبية وعناصر الثقافة الإماراتية، مما يخلق حواراً بصرياً يجذب الزوار ويساهم في إثراء المشهد الفني المحلي انطلاقاً من دبي.

فن الشارع

وعن أهمية مشاريع فنون البوب آرت وقيمتها المعرفية في مجال الفنون البصرية والإبداعية، يقول خليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي: فن البوب، بألوانه الزاهية وصوره الجريئة وأسلوبه المميز، ترك تأثيراً كبيراً على عالم الفن منذ ظهوره في منتصف القرن العشرين.

نشأ هذا التيار الفني تحديداً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد تجاوز الحدود ليجد مكانة فريدة في ثقافات متنوعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. اليوم، يستمر فن البوب في جذب الجماهير عالمياً، محولاً المساحات إلى بيئات ديناميكية وحصرية.

دعونا نستكشف كيف أثر فن البوب على الإمارات والعالم، وكيف يمكنه أن يجعل أي مساحة تبدو حصرية وقوية، ومن جانب آخر يعرف عن هذا النوع من الفنون البصرية باستخدامه الثقافة الشعبية والأشياء اليومية كمواضيع له.

وهذا يجعله سهل الوصول ومرتبطاً بجمهور واسع. ويتحدث فن البوب لغة عالمية تتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية من خلال دمج عناصر من وسائل الإعلام الجماهيرية، والإعلانات، وشرائط الكوميديا، والسلع الاستهلاكية. ولقد ساهمت هذه الجاذبية العالمية في شعبيته الواسعة واستمراريته.

لمسات فنية

وفيما يتعلق بحضور فن البوب آرت وتقنياته كوسيله بصريه للتفاعل والحوار بين الجمهور المتلقي يقول الفنان الاماراتي خالد البنا: ((مثل أي فنان، الألوان جزء حيوي من عملي، وأختار بعناية الألوان التي أستخدمها في كل قطعة. وأعتقد أنها تخلق حواراً بين الفنان والمشاهد. استلهم إبداعي من اللحظات اليومية وأحب تصويرها من خلال بعدي البصري.

أريد أن أحقق إحساساً بالألفة والحنين في جمهوري من خلال الحفاظ على الموضوعات بسيطة، وفي نفس الوقت إضافة اللمسة الفنية الشخصية إليها. من خلال فني، أرغب في التقاط مشاعر لحظة شهدتها أو عشتها، وتقديمها للمشاهد بطريقة تمكنهم أيضاً من الاستمتاع بها)).

ويضيف: يعد الأسلوب التجريدي بالنسبة لي بصمة كبرت رقعتها مع سنوات الممارسة والتجريب والتي ارتبطت ارتباطا وثيقا ببيئتي المحلية مستوحياً إياها من كل موجودات الطبيعة، والتي من ناحية أخرى تأثرت في ملامحها وتراكيبها التي قد تكون معقدة نوعا ما بدراستي للهندسة المعمارية التي الهمتني شعف تطويع الاشكال والقوالب من منظور هندسي تحمل خيالاتي وانطباعاتي الخاصة في مجال الفنون البصرية المعاصرة.

مواهب محلية

وفيما يتعلق بفنون البوب آرت في دبي، يقول أستاذ الفنون الجميلة والفنان التشكيلي محمد حسين: من خلال طبيعتها الديناميكية والمرحة تضفي الأعمال الفنية بأسلوب البوب آرت طاقة إيجابية وتفاعلاً جماهيرياً على نطاق واسع حول فكرة العمل، وبصمة الفنان الشخصية كونه في الأساس من الفنون التي تنتصر لفكر وتطلعات الشباب واهتماماتهم، مما يجعلها وسيلة فعالة للتواصل بين الأجيال المختلفة.

ومن خلال المعارض والفعاليات الفنية في دبي، تكتسب هذه الفنون مكانة مميزة في الساحة الثقافية، مما يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الإبداعية التي تمر بها دبي، والتي تؤكد على دورها كمركز عالمي للفنون المعاصرة.

رسالة

ومن جانبه يقول الفنان الهندي المقيم في دبي شاهول حميد، والذي سبق أن حاز على جائزة مسابقة ((ماركت الواجهة البحرية)): تمثل أعمالي الفنية ترجمة بصرية لأفكاري الإبداعية، مدفوعاً بالفضول حول تحويل أي فكرة إلى صورة عبر لوحاتي.

وأؤمن بشدة برسالة الفن التي أتشرف بأن أحملها وأوصلها بأمانة. ويسرني أن أتمكن من التعبير عما يجول في خاطري من أفكار عبر الفن الذي استمتع به بشدة، ولا يمكنني إيجاد الكلمات المناسبة لوصفه.

ويتابع: احتضنت دبي فن البوب آرت ليعكس المشهد الثقافي الفريد للمنطقة، حيث قام فنانون بدمج عناصر من التراث الإماراتي، والخط العربي، والزخارف التقليدية في أسلوب فن البوب آرت، مما خلق مزيجاً يتماشى مع الجمهور من كل أنحاء العالم. لا يقتصر هذا التكيف الثقافي على الحفاظ على جوهر فن البوب فحسب، بل يبتكر أيضاً طرقاً تعكس هوية الإمارات وقيمها.

بيئة إبداعية

ويعتقد الفنان التشكيلي والمتخصص في رسم الجداريات وفنون الشارع رامي الزغوي أن للفن تأثيرات متنوعة على المشاهد. ويتابع: بالنسبة للبعض، قد تكون لوحة الألوان هي ما يجذب إحساساً بالتشابه، بينما قد يكون الموضوع نفسه هو ما يؤثر على آخرين، وهناك من يرون شيئاً مختلفاً تماماً لكنه متوازٍ.

في مناسبات عدة، جاء إليّ أشخاص ليشاركوا وجهات نظر حول عملي، حتى أنني لم ألاحظها بنفسي. من الرائع أن أدرك أن فني قد لمس الناس.

ويضيف: بالنسبة لفنون الجداريات بوجه عام عبر تقنيات البوب آرت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بيئة أكثر جذباً وتحفيزاً.

لقد درست جميع المدارس الفنية وتخصصت لميولي وحبي في المدرسة الواقعية وتصويرها في مساحات كبيرة ولدت ونشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدي صلة كبيرة وحب عميق للثقافة الإماراتية وتاريخها بما فيها من إبداع لذلك أمارس فنون الجداريات وفن الشارع عبر تقنيات متعددة لمدارس الفنون مثل المدرسة الواقعية والبوب آرت والتجريدية وغيرها مع إضافة لمستي الفنية وحبي للألوان وتحويل العمل الفني إلى مدرسة حديثة تنقل إحساساً بالحصرية والقوة للتيار الثقافي.