«سند» و«ستراتا» تستعرضان قدرات الإمارات بصناعة الطيران خلال معرض دولي بمصر

تستعرض مجموعة ((سند))، الشركة العالمية لهندسة الطيران وحلول التمويل، وشركة ((ستراتا)) لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة، المملوكتان بالكامل لشركة ((مبادلة)) للاستثمار في أبوظبي جانباً من الإمكانات والقدرات، التي تمتلكها الشركتان في قطاع صناعة الطيران، وذلك ضمن مشاركتهما تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات في مصر الدولي الأول للطيران، الذي يقام في مدينة العلمين، وتختتم فعالياته اليوم.

وتأتي مشاركة ((سند)) و((ستراتا)) في المعرض، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن الاقتصادي، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حيث يضم الجناح الوطني لدولة الإمارات العديد من التقنيات والابتكارات والمنتجات، التي تدخل ضمن نطاق قطاع الطيران والفضاء، والتي تعد جزءاً من مشاركة واسعة من 300 من كبار مصنعي الطائرات والفضاء الدوليين من 100 دولة حول العالم.

وقال إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: ((إن مشاركة دولة الإمارات بجناحها الوطني في معرض مصر الدولي الأول للطيران، ووجود شركتين من مبادلة هما: ((سند))و((ستراتا)) ضمن هذا الجناح، تندرج في سياق ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية، وتنمية الفرص الاستثمارية، التي تحقق التطور والازدهار والتأثير العالمي للإمارات ومصر على حد سواء)).

وأضاف إسماعيل علي عبد الله: ((إننا في دولة الإمارات عموماً، وفي شركة مبادلة للاستثمار خصوصاً، الشركة الأم المالكة لشركة ((سند)) العالمية، ولشركة ((ستراتا)) نشارك جمهورية مصر الشقيقة في هذا الحدث النوعي العالمي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتقديم المزيد من الحلول الاستثمارية والتجارية والصناعية الريادية تحت مظلة التعاون الإقليمي في قطاع الطيران تحديداً، وتأكيداً على اهتمامنا الشديد بدعم وتقديم كل ما من شأنه أن يشكل إضافة ما في رصيد تعزيز العلاقات الأخوية، التي امتازت بها مصر والإمارات على مر التاريخ)).

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