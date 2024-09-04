ازدهار عقارات دبي يتواصل بلا توقف لـ 42 شهراً متتالياً

أشارت بيانات منصة الأبحاث والبيانات العقارية ((بروبرتي مونيتور)) أن بدبي حافظت على وتيرة الارتفاع لمدة 42 شهراً متتالياً بنهاية شهر أغسطس الماضي، وأظهرت الأرقام تحقيق مستوى مذهل من النمو، وصلت نسبته إلى 77.4 % فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، بل وتجاوزت ذروة السوق المسجلة في سبتمبر 2014 بنسبة 14 %.

وأكدت المنصة أن تواصل ازدهار القطاع العقاري في دبي يأتي في ظل الطلب الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في الإمارة، مما عزز سمعة المدينة كنقطة استثمارية من الدرجة الأولى.

وواصلت عقارات دبي تحقيق الأرقام القياسية منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات أن السوق يستعد لذورة جديدة للمبيعات والأسعار بنهاية العام 2024، ليتفوق بذلك على النتائج التي تحققت بنهاية العام الماضي، والذي كان يعتبر الأفضل بالنسبة للسوق بكل المقاييس، بفضل 401 مليار درهم من المبيعات، إلى جانب تسجيل أغلى صفقة عقارية في تاريخ السوق عند 500 مليون درهم.

وأضافت ((روبرتي مونيتور)) أن أرقام شهر أغطس، تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1431 درهماً للقدم المربعة.

وتابعت المنصة أنه في أغسطس 2024 وصل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة ((DPI))، على مستوى الإمارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 199 نقطة مرتفعاً 4 نقاط من مستوى 195 نقطة في يوليو، بما يعادل 2.48%، وكذلك ارتفع أيضاً مقارنة بـ 193 نقطة في يونيو، و189.91 نقطة في مايو 2024، ومستوى 188.61 نقطة في أبريل 2024.

وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي شهدت الأسعار زيادة بنسبة 17.3 % في يوليو على أساس سنوي، مسجلة 41 شهراً متتالياً من النمو، وعلاوة على ذلك، على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 5.24 % في أغسطس 2024، وتأتي هذه الزيادات منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز الـ 330 مليار درهم، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنمو 32 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

مبيعات

وسجل أغسطس الماضي ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 40 % على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار درهم نتجت عن 16105 صفقات، مقابل 33.6 مليار درهم موزعة على 11956 صفقة في نفس الشهر من العام الماضي 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال شهر أغسطس هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق العقاري بدبي.

ولا يزال شهر يوليو الماضي في الصدارة التاريخية للسوق مع قيمة مبيعات تجاوزت الـ 51 مليار درهم، ويحل ثانياً شهر أغسطس مع 47 مليار درهم، وليتراجع شهر مايو الماضي إلى المرتبة الثالثة عند 45.79 مليار درهم، وجاءت رابعاً مبيعات شهر يونيو الماضي عند 44.9 مليار درهم، واستقر شهر نوفمبر 2023 في المرتبة الخامسة مع مبيعات بقيمة 42 ملياراً.

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