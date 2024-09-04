Thursday, 05 September 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس أمناء ((حمد للتعايش السلمي)): الرؤية الملكية جعلت البحرين نموذجا رائدا في العمل الخيري

9/4/2024 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمتلك‭ ‬نهجًا‭ ‬راسخًا‭ ‬وسجلًا‭ ‬حافلًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العطاء‭ ‬الإنساني‭ ‬وتقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬وإسهامات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتطوعي‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬إن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬والذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سيادة‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يؤسس‭ ‬نهجًا‭ ‬إنسانيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬ومسارًا‭ ‬أخلاقيًا‭ ‬جامعًا‭ ‬كقائد‭ ‬للحوار‭ ‬والسلام،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تشكل‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬بأهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفاهيم‭ ‬البذل‭ ‬والعدالة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الأولويات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم،‭ ‬مثل‭ ‬الحروب‭ ‬والمجاعات‭ ‬والأزمات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والصحية‭ ‬وغيرها‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬أرقى‭ ‬معاني‭ ‬التكافل‭ ‬والتراحم،‭ ‬وتعكس‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬بالعمل‭ ‬الخيري‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬المحن،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬وتحويل‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬لاحتفالات‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬لتكريس‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتعارف‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬المختلفة‭.‬

وثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التضامن‭ ‬والتكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإغاثة‭ ‬الشعوب‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬والأزمات،‭ ‬أرست‭ ‬قواعد‭ ‬ومفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬وفق‭ ‬ممارسات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04092024000055011008ID1108638050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث