رئيس مجلس أمناء ((حمد للتعايش السلمي)): الرؤية الملكية جعلت البحرين نموذجا رائدا في العمل الخيري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬إن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬والذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سيادة‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يؤسس‭ ‬نهجًا‭ ‬إنسانيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬ومسارًا‭ ‬أخلاقيًا‭ ‬جامعًا‭ ‬كقائد‭ ‬للحوار‭ ‬والسلام،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تشكل‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬بأهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفاهيم‭ ‬البذل‭ ‬والعدالة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الأولويات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم،‭ ‬مثل‭ ‬الحروب‭ ‬والمجاعات‭ ‬والأزمات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والصحية‭ ‬وغيرها‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬أرقى‭ ‬معاني‭ ‬التكافل‭ ‬والتراحم،‭ ‬وتعكس‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬بالعمل‭ ‬الخيري‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬المحن،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬وتحويل‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬لاحتفالات‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬لتكريس‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتعارف‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬المختلفة‭.‬

وثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التضامن‭ ‬والتكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإغاثة‭ ‬الشعوب‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬والأزمات،‭ ‬أرست‭ ‬قواعد‭ ‬ومفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬وفق‭ ‬ممارسات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭.‬

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