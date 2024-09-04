رئيس الأوقاف الجعفرية: العفو الملكي صفحة مجيدة في مسيرة الوطن الحضارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬يمثل‭ ‬صفحة‭ ‬مجيدة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الحضارية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬ويجسد‭ ‬الحرص‭ ‬الأبوي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشعبه‭ ‬الوفي‭ ‬وأبنائه‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬ويحمل‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المضامين‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ولم‭ ‬شمل‭ ‬الأسر‭ ‬بما‭ ‬يجسد‭ ‬قيم‭ ‬الصفح‭ ‬والتسامح‭ ‬التي‭ ‬سمة‭ ‬حضارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬الكريم‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬للنهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والإرادة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتماسك‭ ‬وصلابة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ضمان‭ ‬انخراط‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الكرام‭ ‬من‭. ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعرب‭ ‬الصالح‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬الهيئات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بجهود‭ ‬وطنية‭ ‬مشكورة‭ ‬ومقدرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تكاتف‭ ‬وتماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الكريم‭.‬

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