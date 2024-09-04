رئيس الأوقاف الجعفرية: العفو الملكي صفحة مجيدة في مسيرة الوطن الحضارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ثمن رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 457 من المحكومين، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد الصالح أن المرسوم الملكي السامي يمثل صفحة مجيدة في مسيرة الوطن الحضارية والإنسانية، ويجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل هذا العفو العديد من المضامين السامية من أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ولم شمل الأسر بما يجسد قيم الصفح والتسامح التي سمة حضارية في مملكة البحرين.
وأشار الصالح إلى أنّ هذا العفو الكريم يأتي تأكيداً للنهج الراسخ والإرادة الملكية السامية للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، ضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة.
كما ثمن رئيس الأوقاف الجعفرية الجهود الحثيثة والدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز كل ما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه الكرام من. إلى ذلك أعرب الصالح عن الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإلى كافة الهيئات الوطنية التي تقوم بجهود وطنية مشكورة ومقدرة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم بالعفو عن المحكومين في إطار حرص جلالته على تكاتف وتماسك المجتمع البحريني الكريم.
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