رئيسا مجلسي النواب والشورى: المبادرات الملكية بالعفو عن المحكومين نهج إنساني يعزز العدالة والتسامح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬يعكس‭ ‬النهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والرؤية‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأبوية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لكافة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭. ‬وهذا‭ ‬النهج‭ ‬الأصيل‭ ‬ممتد‭ ‬ومستمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬يكنّه‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬لكافة‭ ‬أبناء‭ ‬شعبه‭. ‬كما‭ ‬تحفظ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لمن‭ ‬شملهم‭ ‬العفو‭ ‬السامي،‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬صالحين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬مع‭ ‬إعلاء‭ ‬مصلحة‭ ‬أبنائهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬والمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للوطن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وتعزيزًا‭ ‬للمنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التطور‭ ‬والرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬ومشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والحضارية‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جهود‭ ‬وحرص‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭. ‬وأشاد‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج‭ ‬البنّاء‭ ‬وإدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وترسيخ‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية،‭ ‬جسدت‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬لمّ‭ ‬شمل‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬للمعفي‭ ‬عنهم،‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬أثرًا‭ ‬بالغًا‭ ‬نتيجة‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬تجسيدًا‭ ‬للقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وحماية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬للاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المستمر‭ ‬والمتواصل‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬رسخت‭ ‬مكانتها‭ ‬الحقوقية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وقدمت‭ ‬قصصًا‭ ‬ناجحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مبادراتها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الحقوقية‭ ‬العديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مواد‭ ‬وأحكام‭ ‬ونصوص‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظَّم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬من‭ ‬المحكومين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬نهجٍ‭ ‬إنسانيٍ‭ ‬وقِيَمٍ‭ ‬راسخة‭ ‬تُعزز‭ ‬العدالة‭ ‬والتسامح‭ ‬وتحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬أبوية‭ ‬للجميع،‭ ‬تعكس‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬العطف‭ ‬والرأفة‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللفتة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخطوة‭ ‬المباركة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والتلاحم‭ ‬الأسري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وما‭ ‬تحققه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬البرامج‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تتمسك‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقدّم‭ ‬نموذجًا‭ ‬حضاريًا‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬ببرامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمحكومين،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬إدماجهم‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن،‭ ‬والنهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

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