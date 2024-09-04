فودن وبالمر وواتكنز خارج تشكيلة إنجلترا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): استبعد الثلاثي فيل فودن وكول بالمر وأولي واتكنز من المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم تحت قيادة مدربه المؤقت لي كارسلي، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
يُواجه منتخب «الأسود الثلاثة» نظيره الإيرلندي في دابلن السبت قبل أن يستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام. وخرج نجم تشلسي بالمر الذي سجّل في نهائي كأس أوروبا امام إسبانيا التي تُوّجت باللقب، ومهاجم أستون فيلا وانكنز من التشكيلة بسبب الإصابة، في حين لم يلتحق فودن لاعب مانشستر سيتي بمعسكر الفريق بسبب المرض.
وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان: «لا توجد أي خطة لإضافة المزيد في الوقت الحالي».
ستكون المواجهة امام إيرلندا الأولى للمنتخب الإنجليزي منذ استقالة المدرب غاريث ساوثغيت بعد ثمانية أعوام من توليه قيادة دفّة المنتخب.
وعُيّن كارسلي بصفة مؤقتة وقد منح كلا من نوني مادويكي، مورغان غيبس-وايت، تينو ليفرامنتو وأنجل غوميز دعوتهم الدولية الاولى.
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