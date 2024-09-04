فودن وبالمر وواتكنز خارج تشكيلة إنجلترا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استبعد‭ ‬الثلاثي‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬وأولي‭ ‬واتكنز‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتيه‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬المؤقت‭ ‬لي‭ ‬كارسلي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭.‬

يُواجه‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬نظيره‭ ‬الإيرلندي‭ ‬في‭ ‬دابلن‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وخرج‭ ‬نجم‭ ‬تشلسي‭ ‬بالمر‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬امام‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬تُوّجت‭ ‬باللقب،‭ ‬ومهاجم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وانكنز‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يلتحق‭ ‬فودن‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬لإضافة‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬امام‭ ‬إيرلندا‭ ‬الأولى‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬منذ‭ ‬استقالة‭ ‬المدرب‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬دفّة‭ ‬المنتخب‭.‬

وعُيّن‭ ‬كارسلي‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬وقد‭ ‬منح‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬مورغان‭ ‬غيبس‭-‬وايت،‭ ‬تينو‭ ‬ليفرامنتو‭ ‬وأنجل‭ ‬غوميز‭ ‬دعوتهم‭ ‬الدولية‭ ‬الاولى‭.‬







