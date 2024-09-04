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غادة الرزوقي يا حلو عمان وأهلها طيبتهم غير

9/4/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
سجلت الإعلامية غادة الرزوقي أولى تجاربها في التقديم بالتلفزيون في صلالة من خلال مشاركة زملائها في تقديم عدد من حلقات برنامج «الناس والخريف» الذي يعد من أشهر البرامج الحوارية الاجتماعية في التلفزيون العماني والذي يركز على موسم الخريف في في محافظة ظفار وجمال صلالة وطبيعتها الخلابة.
من جانبها، أعربت الرزوقي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في تقديم البرنامج خلال فترة وجودها في السلطنة بعد تجربة أقل ما توصف بالرائعة والمفيدة والإضافة الكبيرة لمسيرتها الإعلامية والتواصل مع مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان والحفاوة البالغة من فريق البرنامج وأهل السلطنة والسياح الخليجيين والعرب. وقالت: لم أكن أتوقع جمال الطبيعة وكأنك في بلد أوروبي من المناظر الخضراء والشلالات والطبيعة الخلابة، بالإضافة إلى طيبة الشعب العماني الحبيب.
وأشارت الرزوقي خلال حديثها لـ «الأنباء» إلى أنها وخلال فترة وجودها في الغالية عمان ومنذ اليوم الاول لحين المغادرة غمرت بكرم أهل الدار أثناء وجودي في تقديم البرنامج أو خلال تجولي في محافظة ظفار وخريف صلالة خلاف التعامل الراقي من طاقم عمل البرنامج، وعلى رأسهم زميلي في التقديم محمد بيت سعيد وصولا الى مخرج البرنامج الاستاذ سعيد تمان وكل فريق العمل ومدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار د.محمد الشعشعي والتكريم الرائع الذي حصلت عليه، فجميعهم يستحقون مني كل الشكر والتقدير وعملنا كفريق واحد وأسرة واحدة تسودها الألفة والمحبة، مما انعكس على نجاح البرنامج وكانت لحظات جميلة لا تنسى.
وشكرت وزير الإعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يسعني إلا أن أشكر الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الإعلام تركي العارضي على اهتمامه وحرصه وترشيحي لتمثيل التلفزيون والإعلاميين في الكويت في مهرجان خريف صلالة والتعاون مع تلفزيون سلطنة عُمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تكرار التجربة في السلطنة أو أي بلد خليجي، ذكرت الرزوقي أن أي إعلامي خليجي يتمنى المشاركة في البرامج الخليجية، ومتى ما تأتي الفرصة فلن يتردد في خوض التجربة، وأنا أعتبر نفسي محظوظة بخوضي هذه التجربة، ولن أتردد في تكرارها بالمستقبل في مسقط أو أي بلد خليجي آخر، وكذلك نتشرف نحن كإعلاميين كويتيين باستضافة أي زميل من دول الخليج يشرفنا في تقديم البرامج في بلدي الثاني الكويت.
واختتمت الرزوقي حديثها بتوجيه رسالة لعمان وأهل عُمان بجملة «يا حلو اهلكم يا حلو ديرتكم يا حلو الشعب العماني» طيبتكم غير.

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