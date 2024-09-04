غادة الرزوقي يا حلو عمان وأهلها طيبتهم غير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
سجلت الإعلامية غادة الرزوقي أولى تجاربها في التقديم بالتلفزيون في صلالة من خلال مشاركة زملائها في تقديم عدد من حلقات برنامج «الناس والخريف» الذي يعد من أشهر البرامج الحوارية الاجتماعية في التلفزيون العماني والذي يركز على موسم الخريف في في محافظة ظفار وجمال صلالة وطبيعتها الخلابة.
من جانبها، أعربت الرزوقي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في تقديم البرنامج خلال فترة وجودها في السلطنة بعد تجربة أقل ما توصف بالرائعة والمفيدة والإضافة الكبيرة لمسيرتها الإعلامية والتواصل مع مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان والحفاوة البالغة من فريق البرنامج وأهل السلطنة والسياح الخليجيين والعرب. وقالت: لم أكن أتوقع جمال الطبيعة وكأنك في بلد أوروبي من المناظر الخضراء والشلالات والطبيعة الخلابة، بالإضافة إلى طيبة الشعب العماني الحبيب.
وأشارت الرزوقي خلال حديثها لـ «الأنباء» إلى أنها وخلال فترة وجودها في الغالية عمان ومنذ اليوم الاول لحين المغادرة غمرت بكرم أهل الدار أثناء وجودي في تقديم البرنامج أو خلال تجولي في محافظة ظفار وخريف صلالة خلاف التعامل الراقي من طاقم عمل البرنامج، وعلى رأسهم زميلي في التقديم محمد بيت سعيد وصولا الى مخرج البرنامج الاستاذ سعيد تمان وكل فريق العمل ومدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار د.محمد الشعشعي والتكريم الرائع الذي حصلت عليه، فجميعهم يستحقون مني كل الشكر والتقدير وعملنا كفريق واحد وأسرة واحدة تسودها الألفة والمحبة، مما انعكس على نجاح البرنامج وكانت لحظات جميلة لا تنسى.
وشكرت وزير الإعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يسعني إلا أن أشكر الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الإعلام تركي العارضي على اهتمامه وحرصه وترشيحي لتمثيل التلفزيون والإعلاميين في الكويت في مهرجان خريف صلالة والتعاون مع تلفزيون سلطنة عُمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تكرار التجربة في السلطنة أو أي بلد خليجي، ذكرت الرزوقي أن أي إعلامي خليجي يتمنى المشاركة في البرامج الخليجية، ومتى ما تأتي الفرصة فلن يتردد في خوض التجربة، وأنا أعتبر نفسي محظوظة بخوضي هذه التجربة، ولن أتردد في تكرارها بالمستقبل في مسقط أو أي بلد خليجي آخر، وكذلك نتشرف نحن كإعلاميين كويتيين باستضافة أي زميل من دول الخليج يشرفنا في تقديم البرامج في بلدي الثاني الكويت.
واختتمت الرزوقي حديثها بتوجيه رسالة لعمان وأهل عُمان بجملة «يا حلو اهلكم يا حلو ديرتكم يا حلو الشعب العماني» طيبتكم غير.
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