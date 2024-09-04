السكنية طرح 3 مناقصات لتنفيذ البنية التحتية لـ 23551 قسيمة بمشروع جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الأربعاء موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية ومباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة «جنوب سعد العبدالله».
وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة أمينة العوضي في تصريح صحافي إن أعمال المناقصات تمتد لـ 1080 يوما وتغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة وهي 4 ضواح استثمارية، وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لتلك القسائم السكنية ومباني خزانات الري.
وأضافت ان الأعمال تشمل كذلك تنفيذ 649 محطة كهرباء فرعية لضواحي المدينة إلى جانب شبكات الأمطار والصرف الصحي والري والمياه المعالجة والمياه العذبة وطبقات الأسفلت الأولى والثانية لكامل الطرق في الضواحي.
وبينت أن المشروع قسم إلى ثلاث حزم للضواحي السكنية والاستثمارية سيتم طرحها مناقصات عامة على مقاولين عالميين سواء شركات أجنبية أو محلية أو خليجية منفردين متخصصين في تنفيذ أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستستقبل طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذه المناقصات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد نشر إعلانات الدعوة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، موضحة أن المشروع يبعد 27 كيلومترا غرب مدينة الكويت بمساحة 6400 هكتار.
MENAFN04092024000130011022ID1108637959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.