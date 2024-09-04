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السكنية طرح 3 مناقصات لتنفيذ البنية التحتية لـ 23551 قسيمة بمشروع جنوب سعد العبدالله

9/4/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الأربعاء موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية ومباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة «جنوب سعد العبدالله».
وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة أمينة العوضي في تصريح صحافي إن أعمال المناقصات تمتد لـ 1080 يوما وتغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة وهي 4 ضواح استثمارية، وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لتلك القسائم السكنية ومباني خزانات الري.
وأضافت ان الأعمال تشمل كذلك تنفيذ 649 محطة كهرباء فرعية لضواحي المدينة إلى جانب شبكات الأمطار والصرف الصحي والري والمياه المعالجة والمياه العذبة وطبقات الأسفلت الأولى والثانية لكامل الطرق في الضواحي.
وبينت أن المشروع قسم إلى ثلاث حزم للضواحي السكنية والاستثمارية سيتم طرحها مناقصات عامة على مقاولين عالميين سواء شركات أجنبية أو محلية أو خليجية منفردين متخصصين في تنفيذ أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستستقبل طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذه المناقصات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد نشر إعلانات الدعوة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، موضحة أن المشروع يبعد 27 كيلومترا غرب مدينة الكويت بمساحة 6400 هكتار.

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