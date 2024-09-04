حملة إعلامية مرورية تربوية على مدار العام الدراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تواجد القطاعات الميدانية في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع أي اختناقات مرورية
ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم النواف أمس الاجتماع الـ 22 للمجلس الأعلى للمرور بحضور أعضائه من مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق في عملهم ومواصلة إيجاد الحلول العلمية والعملية للازدحامات والمشاكل المرورية خصوصا خلال فترة دخول العام الدراسي 2024 - 2025.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعدادات الوزارات للعام الدراسي الجديد وآلية عمل حملة توعوية بالتعاون بين وزارات الداخلية والإعلام والتربية طوال العام.
وتم تقديم عرض مرئي من الإدارة العامة للمرور اشتمل على التجهيزات المرورية لوضع خطة وحلول استباقية للاختناقات المرورية المتوقعة أمام بعض المدارس، كما اشتمل على خطة توزيع عدد من منتسبي الإدارة والدوريات والدراجات الآلية على جميع الطرق والمدارس المتوقع وجود كثافة مرورية بها، بالإضافة إلى تغطية المواقع المهمة، وتواجد شرطة النجدة والأمن العام والقطاعات الأخرى في «الداخلية» حسب اختصاصه. وتحدث وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مبديا استعداد «الإعلام» لتبني عمل الحملة الإعلامية مع الجهات المعنية.
كما شرح ممثل «التربية» الاستعدادات للعام الدراسي 2024 - 2025، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير1356 حافلة لتوصيل الطلبة للمدارس والعكس مزودة بجهاز تتبع لمراقبة خط سير الحافلة كإحدى الخدمات للطلبة التي ستسهم في تقليل الازدحامات المرورية، موضحا توجه الوزارة لدراسة اعتماد دخول وخروج الطلبة للمدارس بنفس توقيتات الموسم الدراسي السابق 7:15 للروضة والابتدائي و7:30 للمتوسط و7:45 للثانوي.
وفي نهاية الاجتماع أكد النواف على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دراسة جميع الاقتراحات التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية.
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