حملة إعلامية مرورية تربوية على مدار العام الدراسي

تواجد القطاعات الميدانية في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع أي اختناقات مرورية



ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم النواف أمس الاجتماع الـ 22 للمجلس الأعلى للمرور بحضور أعضائه من مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق في عملهم ومواصلة إيجاد الحلول العلمية والعملية للازدحامات والمشاكل المرورية خصوصا خلال فترة دخول العام الدراسي 2024 - 2025.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعدادات الوزارات للعام الدراسي الجديد وآلية عمل حملة توعوية بالتعاون بين وزارات الداخلية والإعلام والتربية طوال العام.

وتم تقديم عرض مرئي من الإدارة العامة للمرور اشتمل على التجهيزات المرورية لوضع خطة وحلول استباقية للاختناقات المرورية المتوقعة أمام بعض المدارس، كما اشتمل على خطة توزيع عدد من منتسبي الإدارة والدوريات والدراجات الآلية على جميع الطرق والمدارس المتوقع وجود كثافة مرورية بها، بالإضافة إلى تغطية المواقع المهمة، وتواجد شرطة النجدة والأمن العام والقطاعات الأخرى في «الداخلية» حسب اختصاصه. وتحدث وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مبديا استعداد «الإعلام» لتبني عمل الحملة الإعلامية مع الجهات المعنية.

كما شرح ممثل «التربية» الاستعدادات للعام الدراسي 2024 - 2025، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير1356 حافلة لتوصيل الطلبة للمدارس والعكس مزودة بجهاز تتبع لمراقبة خط سير الحافلة كإحدى الخدمات للطلبة التي ستسهم في تقليل الازدحامات المرورية، موضحا توجه الوزارة لدراسة اعتماد دخول وخروج الطلبة للمدارس بنفس توقيتات الموسم الدراسي السابق 7:15 للروضة والابتدائي و7:30 للمتوسط و7:45 للثانوي.

وفي نهاية الاجتماع أكد النواف على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دراسة جميع الاقتراحات التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية.