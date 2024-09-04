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نائب وزير الخارجية استقبل وزيرة التنمية البريطانية

9/4/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرة الدولة للتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لدى المملكة المتحدة آناليس دودس وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 21 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة والتي تعقد أعمالها في العاصمة البريطانية لندن.
وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الثنائية المرتقبة بشأن التمويل والدعم الإنمائي في كل من فلسطين واليمن بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الإنمائية والإنسانية.

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