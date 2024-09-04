نائب وزير الخارجية استقبل وزيرة التنمية البريطانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرة
الدولة للتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لدى المملكة المتحدة آناليس دودس وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 21 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة والتي تعقد أعمالها في العاصمة البريطانية لندن.
وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الثنائية المرتقبة بشأن التمويل والدعم الإنمائي في كل من فلسطين واليمن بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الإنمائية والإنسانية.
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