Thursday, 05 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدالله حسن: التحكيم الإماراتي وصل لمستويات متقدمة محلياً ودولياً

9/4/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عبدالله حسن، الخبير الفني المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هناك مقولة مشهورة في كرة القدم بالنسبة لقضاة الملاعب وهي ((دع شخصيتك تتكلم عنك)) بمعنى أن شخصية أي إنسان في أي مجال هي التي تفرض نفسها من خلال كفاءتها وخبرتها ومعرفتها، والمقصود هنا أن الحكم في النهاية بشر، وعندما دخلت التقنية من أجل تقليل أخطاء قضاة الملاعب أو تصحيح بعض القرارات، لكن في النهاية يبقى الحكم هو كفاءة، وإذا كان التدريب ليس له جنسية بعينها مفروضة فأيضاً التحكيم ليس له جنسية إلا الكفاءة، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، لأن في نهاية الأمر فالحكم بشر والخطأ وارد، ولعبة كرة القدم لعبة أخطاء، ولذلك فالجدل حول موضوع استقدام قضاة ملاعب أجانب يبقى مرهوناً بالكفاءة.

وأضاف عبدالله حسن: هناك نقطة مهمة جداً، فأنت اليوم لديك قضاة ملاعب مواطنون وصلوا إلى كفاءة عالية جداً على مستوى آسيا والعالم، فإذا تم التقليل من قضاة الملاعب المواطنين في المسابقات المحلية، فهذا يقلل فرصهم في التواجد المحافل الإقليمية والقارية والدولية، وأعتقد أن التحكيم الإماراتي وصل لمستويات متقدمة ويتمتع بالدعم الفني، والدعم المعنوي والإداري في الاتحادين الآسيوي والدولي، وهذا لم يأت من فراغ، بل بجهود حكام أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، وقادهم ذلك إلى التحكيم في المحافل الدولية، ولذلك فلا شك في قدراتهم.

والسؤال هو: ما هي الإضافة التي يمكن أن تجدها لدى الحكم الأجنبي؟ إذا كانت الحيادية فهي موجودة أيضاً لدى الحكم المواطن وغير المواطن، كما أنه أي الحكم الأجنبي يمثل نفس القانون الذي يمثله المواطن ويدير به المباريات، إذاً فالسؤال لماذا نلجأ للحكم الأجنبي دون المواطن؟ لذلك فمن وجهة نظري أنه لا داعي لاستقدام قضاة ملاعب أجانب، ونأمل الاعتماد على الحكم المواطن الذي وصل إلى مستويات عالية لإدارة مباريات حساسة في البطولات الكبيرة.

MENAFN04092024000110011019ID1108637896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث