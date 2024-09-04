عبدالله حسن: التحكيم الإماراتي وصل لمستويات متقدمة محلياً ودولياً

أكد عبدالله حسن، الخبير الفني المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هناك مقولة مشهورة في بالنسبة لقضاة الملاعب وهي ((دع شخصيتك تتكلم عنك)) بمعنى أن شخصية أي إنسان في أي مجال هي التي تفرض نفسها من خلال كفاءتها وخبرتها ومعرفتها، والمقصود هنا أن الحكم في النهاية بشر، وعندما دخلت التقنية من أجل تقليل أخطاء قضاة الملاعب أو تصحيح بعض القرارات، لكن في النهاية يبقى الحكم هو كفاءة، وإذا كان التدريب ليس له جنسية بعينها مفروضة فأيضاً التحكيم ليس له جنسية إلا الكفاءة، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، لأن في نهاية الأمر فالحكم بشر والخطأ وارد، ولعبة كرة القدم لعبة أخطاء، ولذلك فالجدل حول موضوع استقدام قضاة ملاعب أجانب يبقى مرهوناً بالكفاءة.

وأضاف عبدالله حسن: هناك نقطة مهمة جداً، فأنت اليوم لديك قضاة ملاعب مواطنون وصلوا إلى كفاءة عالية جداً على مستوى آسيا والعالم، فإذا تم التقليل من قضاة الملاعب المواطنين في المسابقات المحلية، فهذا يقلل فرصهم في التواجد المحافل الإقليمية والقارية والدولية، وأعتقد أن التحكيم الإماراتي وصل لمستويات متقدمة ويتمتع بالدعم الفني، والدعم المعنوي والإداري في الاتحادين الآسيوي والدولي، وهذا لم يأت من فراغ، بل بجهود حكام أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، وقادهم ذلك إلى التحكيم في المحافل الدولية، ولذلك فلا شك في قدراتهم.

والسؤال هو: ما هي الإضافة التي يمكن أن تجدها لدى الحكم الأجنبي؟ إذا كانت الحيادية فهي موجودة أيضاً لدى الحكم المواطن وغير المواطن، كما أنه أي الحكم الأجنبي يمثل نفس القانون الذي يمثله المواطن ويدير به المباريات، إذاً فالسؤال لماذا نلجأ للحكم الأجنبي دون المواطن؟ لذلك فمن وجهة نظري أنه لا داعي لاستقدام قضاة ملاعب أجانب، ونأمل الاعتماد على الحكم المواطن الذي وصل إلى مستويات عالية لإدارة مباريات حساسة في البطولات الكبيرة.