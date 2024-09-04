مسلم أحمد: البقاء للأفضل ولا مبرر للاحتجاج على الأجانب

يرى مسلم أحمد، خبير التحكيم ومحلل أداء الحكام، أن استقدام الحكم الأجنبي لإدارة محلية في وجود حكام مواطنين أمر عادي، ولا يجب أن يفسر بأكثر مما يحتمله، أو يقود لإحباط الحكم المواطن، ويتسبب في انعدام ثقته بنفسه، بل ينبغي أن يكون دافعاً له لمزيد من التجويد والعمل لإثبات جدارته، وتساءل عما إذا كان وجود اللاعب الأجنبي والمقيم يمكن أن يسبب إحباطاً للاعب المواطن؟ وقال: للأسف قضاة الملاعب أنفسهم كانوا السبب في ألا تثق الأندية في مستوياتهم وقدراتهم جولة بعد جولة وسنة بعد سنة، وكان على قضاة الملاعب أن يعملوا لإثبات أنفسهم بمستواهم المتميز لإسكات الأندية والألسن، وليحصلوا من الجميع على ((تعظيم سلام))، لأنه عندما يؤدي الحكم بصورة متميزة فحتماً سيقنع الجميع من أندية ونقاد وجمهور، ففي كرة القدم البقاء والاستمرارية للأفضل بالطبع، وهو ما ينطبق على جزئية اللاعب والمدرب الأجنبي ونظرائهم من المواطنين، فلا يجب الاعتراض حتى لو تجنس 1000 مقيم وأجنبي، طالما أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم وفائدتهم، فالجودة هي المطلوبة في كرة القدم.

درجة أولى أفضل من الدولي

وأضاف: لدينا في الدولة ومنذ ما يقرب من عشر سنوات قضاة ملاعب درجة أولى أداروا مباريات كبيرة بمستوى أفضل بكثير من قضاة الملاعب ممن لديهم شارة دولية، لذلك ينبغي على قضاة الملاعب أن يثبتوا جدارتهم ويجتهدوا أكثر، فثقة الأندية ولجنة قضاة الملاعب ومجلس الإدارة في حكم درجة أولى أفضل من بعض قضاة الملاعب الدوليين، فعلى سبيل المثال لدينا مثلاً أحمد سالم خلفان، وسلطان عبد الرزاق فقد أدارا مباريات نصف نهائي ونهائي الكأس في وجود قضاة الملاعب الدوليين، وهناك ثقة في مستواهم حتى من لجنة قضاة الملاعب على حساب الحكم الدولي، فإن السؤال الأهم والأولى هو لماذا يدير المباريات قضاة الملاعب درجة أولى دوناً عن الدوليين؟

لا مبرر للاحتجاج

وأضاف مسلم أحمد: لا أرى مبرراً لاحتجاج البعض لاستقدام حكام أجانب، وتفسيرهم لهذا الأمر بأن الحكم الأجنبي تسبب في عدم منحنا ثقة اللجنة لإدارة المباريات، لأن البقاء للأفضل، فهناك قضاة ملاعب درجة أولى أكدوا جدارتهم بوجود الدوليين، وهذا جانب فني بحت ولا يجب أن نلعب على الوتر الحساس بالقول إن الأجنبي أخذ فرصتي وما إلى ذلك، فالقاعدة ثابتة ومعروفة في كرة القدم، البقاء للأجدر والأفضل، وأقول لقضاة الملاعب المواطنين أثبتوا وجودكم وأكدوا جدارتكم ولا أحد سيستقدم قضاة ملاعب أجانب، والآن وبعد مرور جولتين من الدوري أدار المباريات مواطنون ولكن بعضهم لم يثبت وجوده، وهذا ربما يضطر الأندية لفتح باب طلبات استقدام أجانب، ففي أول جولتين لم يُظهر بعض قضاة الملاعب المواطنين الحد الأدنى من المستوى الذي يمكن أن نقول عليه إنه يلبي التوقعات حتى يوقفوا طلبات الأندية باستقدام أجانب، والآن في المنظومة يوجد حكم أجنبي وحكم دولي، وحكم درجة أولى، وقبل أن يتم استقدام قضاة ملاعب أجانب فمن وجهة نظري أن الحكم درجة أولى استحق الفرصة على حساب الدولي لأنه كان أفضل مستوى، وشاءت الظروف بأنه لم يحصل على الشارة الدولية لأن عمره فوق الـ 35 ولم يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي، ولذلك استقدام قضاة الملاعب الأجانب سليم ومنطقي وقانوني.