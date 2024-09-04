العرياني والنعيمي يخوضان اليوم منافسات الرماية في «البارالمبية»

يشارك اليوم الثنائي عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي لاعبا الإمارات للرماية، في منافسات رماية البندقية لمسافة 50 متراً مختلط وضعية ((رقود)) فئة (SH1)، حيث تقام المنافسات بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس) ضمن دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

وعلى صعيد نتائج بعثة الإمارات، شاركت مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40) للسيدات، أمس وحققت المركز الثاني عشر، بعدما قطعت أفضل محاولاتها مسافة 17.45 متراً، فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية التونسية روعة التليلي، محققة مسافة 36.55 متراً، وتلتها المغربية يسرى كريم ونالت الميدالية الفضية بمسافة 36.46 متراً، وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية جيسيلا لوبيز بمسافة 30.89 متراً، وفازت بالميدالية البرونزية.

وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، أن دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) نجحت في أن تضع معايير جديدة داخل وخارج ملاعب الدورة، بما يجعلها ستسجل في التاريخ باعتبارها الأكثر روعة على الإطلاق.

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ((لا شك أن هذه الألعاب ستسجل في التاريخ باعتبارها الألعاب التي وضعت معايير جديدة للألعاب البارالمبية في كثير من النواحي)). وأضاف: ((إن الطريقة التي صممت بها باريس 2024 الألعاب منذ البداية جعلت هذه الألعاب تبرز حقاً عن غيرها في الماضي)).

وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية إنه تم بيع 2.3 مليون تذكرة في الدورة، بما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد دورة الألعاب البارالمبية ((لندن 2012))، والتي باعت 2.7 مليون تذكرة، لكن بارسونز قال إن الأرقام ليست وحدها هي المقياس، بل حماسة الجماهير التي جعلت من ((باريس 2024)) حدثاً تاريخياً.

وحسب اللجنة الدولية، أصدرت ((باريس 2024)) بيانات تظهر أن أكثر من 90 % من مشتري التذاكر هم من فرنسا ونصفهم لم يشاهدوا الرياضة البارالمبية من قبل.

وقال بارسونز: ((لدينا جميع الأماكن في باريس قريبة جداً من المعالم الأيقونية في قلب المدينة، وهذا يجعل الألعاب البارالمبية أقرب إلى الناس، أعتقد أننا رأينا هذا في حفل الافتتاح في ميدان الكونكورد عندما كنا نقول إن مدينة باريس تحتضن الحركة البارالمبية)).