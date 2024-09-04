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«المحترفين» تختتم ورش التحكيم وقانون اللعبة

9/4/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورش عمل تحت عنوان ((التحكيم وقانون اللعبة))، بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية المحترفة.

وناقشت الورش أبرز التعديلات على قانون لعبة كرة القدم، حيث تناولت عدة محاور، شملت المبادئ العامة والأهداف الرئيسية لقواعد تحكيم كرة القدم، وتوضيح وشرح التعديلات والتحديثات في قوانين اللعبة، كما تم خلال الورش تقديم عروض ومواد مرئية تهدف إلى تثقيف اللاعبين، وتجنب المخالفات، والاهتمام بسلامة اللاعبين، والذي يعد الهدف الأسمى من تطبيق القانون، وشهدت الورش تفاعلاً إيجابياً من الحضور مع ما تم عرضه.

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